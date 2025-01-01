Яка техніка прибиратиме у Запоріжжі після ворожих атак

Комунгосп Біленьківської громади, до складу якої входить дев’ять населених пунктів, тепер має власний сміттєвоз. Як йдеться у повідомленні пресслужби ОВА, його придбали за кошти державного бюджету.

Це – перший автомобіль такого виконання у тамтешньому комунальному господарстві. Він сучасний та продуктивний.

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В короткому повідомленні нічого не сказано про цю машину, але за рисами на фото та конфігурацією надбудови на відео тут вгадується китайський Dayun CGC1210 (N6H). Саме на такому шасі виготовляє сміттєвози компанія "Альфатекс" з Кременчука.

Скриншот: Авто24

Ходова база Dayun з віднедавна стала альтернативою білоруським двовісникам МАЗ. Щоправда, як зазначають водії, "китаєць" комфортніший. В нинішню спеку сталий температурний режим в кабіні забезпечує кондиціонер.

Задля безпеки робоче місце водія укомплектували подушкою безпеки, для зменшення втоми поставили пневмосидіння. В стандартній комплектації також електросклопідіймачі, круїз-контроль з управлінням на кермі, дзеркала заднього виду з підігрівом, а також сучасна аудіосистема з підтримкою Bluetooth тощо.

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Клопоту з таким авто менше, головне вчасно проводити регламентні роботи. CGC1210 комплектується дизельним двигуном WP7.300E51 потужністю 300 к.с. та коробкою передач FAST 9+1. Надбудова сміттєвоза АТ-4041 з 18-кубовим бункером для твердих побутових відходів розрахована на вантажність 8890 кг.

В операційному режимі завантаження процес пресування сміття здійснюється в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах, залежно від ситуації при завантаженні. Коефіцієнт ущільнення сміття — 6:1.

Фото: Запорізька ОВА

До автопарку КП "ЕЛУАШ" поповнили чотири комбіновані дорожні автомобілі Ford Trucks у двох конфігураціях та дві причіпні підмітально-прибиральні машини Broddson Scandia 2W. Уся техніка нова, без пробігу.

Самоскид на шасі Ford Trucks 1833D з колісною формулою 4х2 у цьому пакеті найпотужніший. Він, має 10-кубовий кузов заднього розвантаження та вантажність 11.5 т.

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В моторній ніші стоїть дизельний двигун Ecotorq потужністю 330 к.с. об`ємом 9 л. Він працює в парі з 9-ступеневою механічною коробкою передач, що дозволяє оптимально використовувати потужність двигуна.

Перевага у великій кількості техніки для міського комунального підприємства обумовлена тим, що тут значно більші обсяги робіт. Куплено за різними джерелами фінансування. Два автомобілі – за кошти державної дотації, інша техніка – за гроші міського бюджету.

Фото: мерія Запоріжжя

Також два автомобілі забезпечені додатковим обладнанням для прибирання снігу. Ці машини будуть використовуватися не тільки для прибирання міста та усіляких господарчих завдань, але й для ліквідації наслідків російських обстрілів.

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Тут у пригоді стануть згадані вище причіпні підметально-прибиральні машини Broddson Scandia 2W, що на європейському ринку вважаються найпотужнішою у прибиранні доріг - продуктивністю 1,2 т/хв.

В операційному режимі вона завдяки автономному силовому агрегату Perkins 1104A-44 (дизель, 63 кВт) на швидкості 0,5 ‒ 25 км/год обробляє смугу шириною до 3 метрів.