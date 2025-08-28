Кто заплатил за спецтехнику громадам прифронтовой области

Адресно машины поступили в Камышеваскую и Новониколаевскую громады, а также в автопарк "МТМ" Запорожья. Об этом говорится на ФБ-странице Запорожской ОВА.

Новенький вакуумный автомобиль будет работать в Камышеваской громаде. Он пришел на замену уже физически изношенной машине, что давно выбрала свой ресурс.

Надстройка отечественного производителя "Будшляхмаш" установлена на ходовой базе среднетоннажника JAC N200.

На сегодня это одно из самых популярных шасси для строительства специальной техники для коммунальных хозяйств, строительной отрасли. Такому спросу способствует большая монтажная длина рамы и неприхотливый 6,7-литровый турбодизель ISD285 стандарта Евро-5 с 8-ступенчатой механической коробкой передач и потенциалом 277 л.с.

Скриншот: Авто24

Рабочее место водителя укомплектовано сиденьем с пневмоподвеской, управляемой рулевой колонкой, круиз-контролем. Все в эргономичной доступности и атрибутами комфорта – кондиционером, радиоприемником с USB и тому подобное. Среди систем безопасности – ABS, ASR, ESC и вспомогательный тормоз.

Концерн "Городские тепловые сети" из областного центра получил 330-сильный самосвал Ford 1833D грузоподъемностью 10 тонн. Отныне предприятие способно быстрее осуществлять аварийные выезды, оперативно проводить ремонты и обеспечивать стабильную работу городской теплосети. Предполагается, что самосвал будет использоваться и для доставки угля.

Скриншот: Авто24

Вероятно, здесь шасси турецкого завода Ford, а самосвальный кузов от украинского производителя VIVA, в номенклатуре его есть самосвальная 10-кубовая платформа такой конфигурации. Именно на этом заводе варят такой кузов – сплошными сварными швами с прямыми ребристыми бортами толщиной металла 4 мм, небольшим козырьком переднего борта и ровным полом из 5-миллиметрового металла.

Мусоровоз для Новониколаевской громады также на шасси JAC, но немного легче – модели N120. Надстройка боковой загрузки спецмашины ВЛИВ Мини Б 10-12 для механизированного сбора, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов изготовлена на уже упомянутом выше заводе VIVA.

Скриншот: Авто24

Мусоровоз с 10-кубовым бункером имеет с правого борта манипулятор грузоподъемностью 750 кг для загрузки ТБО из контейнеров различных размерных групп, надежный блок уплотнения мусора с коэффициентом трамбовки 1:4.

Сам автомобиль комплектуется 4,46-литровым двигателем мощностью 206 л.с., работающим с механической 6-ступенчатой КПП.

Самосвал Ford уже получил государственные номера регистрации. Автомобилям JAC еще нужно пройти регистрацию в Сервисном центре, но эта процедура долго не затянется, потому что работы в коммунхозах громад для этих машин не просто много, а очень много.