Какой эксклюзив себе задонатило Запорожье и что получили громады

ФОТО: мэрия Запорожья|
30-тонный автокран Zoomlion встречается в закупках значительно меньше, чем 25-тонники
Кроме автомобилей, поступили автокран, экскаватор-погрузчик и автовышка.
Как говорится на сайтах мэрии и областной военной администрации, четыре единицы спецтехники закуплено благодаря дотации из государственного бюджета, а одно транспортное средство предоставлено Федеральным агентством технической помощи Германии (THW).
Читайте также Спецтехнику для Запорожья Австрия купила у украинского производителя
Вся техника новая, с нулевым пробегом и моторесурсом. Скажем, Малиновская громада получила новый экскаватор-погрузчик. В условиях постоянных вражеских обстрелов эта экскавационно-погрузочная машина крайне необходима для хозяйственных нужд.
Он не только копает, поднимает, грузит и возит
Коммунхозу достался экскаватор-погрузчик XCMG XC8-S2570. Его силовой потенциал в 75,3 кВт/99 л.с. и рабочие характеристики полностью соответствуют широкому спектру хозяйственных работ на объектах строительства, ремонта, содержания водоканализационной сети, дорог и тому подобное.
"Экскаватором-погрузчиком мы будем ликвидировать последствия российских атак, помогать населению. Будем использовать его на сто процентов", – отметила директор коммунального предприятия "СКГ Полтавское" Малиновской громады Леся Пилипюк.
Для ликвидации последствия вражеских обстрелов он подходит на все сто процентов. Фото: Запорожская ОГА
Во-первых, его фронтальный челюстной ковш с шириной полосы захвата 2,34 м пригоден как для земляного, щебеночно-кирпичного окучивания, так и для сбора сыпучего, кускового материала, как вот строительный мусор, камни, грунт, древесина и т.д., его перемещения или загрузки в самосвалы или на тракторные прицепы.
Максимальная высота загрузки составляет 3,36 м, внутренний объем достигает 1 куб. м.
Читайте также Мини-экскаваторы добрались до Запорожья
Во-вторых, он незаменим на экскавационных работах. Ковш здесь, правда, не очень большой, имеет классический для такой техники объем 0,25 куб. м. Копает в глубину на 5,6 м с максимальным радиусом копания от оси заднего моста 8 м.
"Боксеры" громаде точно не лишние
Для нужд коммунальных предприятий Васильевской громады приобрели два автомобиля на базе Peugeot Boxer. Об этих машинах в различных конфигурациях редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем.
Фургон Peugeot Boxer с двухрядным салоном в среднем потребляет 8,7 л горючего на 100 километров пробега. Фото: Запорожская ОВА
Стоит лишь добавить, что Васильевская громада получила "Боксеры" вагонной компоновки в шестиместном исполнении салона и обособленного грузового отсека.
Читайте также Коммунальщики Запорожья получили новую технику: кто финансирует
Такая конфигурация транспортно-логистических машин с большим грузовым кузовом закрытого типа позволит коммунальщикам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, перевозить и людей, и строительные материалы.
О Запорожье также не забыли
Коммунальное предприятие "Водоканал" также приросло двумя транспортными единицами. Правда, сюда пришла спецтехника.
Автопарк предприятия пополнила автовышка Socage 24D на шасси Iveco. О производителе надстройки и шасси редакция Авто24 писала не раз, повторяться не будем.
На заднем плане видно автокран и автовышку, поступившие в автопарк "Водоканала". Фото: мэрия Запорожья
Стоит добавить, что этот подарок для Запорожья, как отметила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, поступил от Федерального агентства технической помощи Германии (THW).
Автокран оказался эксклюзивным
А вот автомобильный кран для городского "Водоканала" как находка. По сути, это для коммунального предприятия знаковый эксклюзив.
Во-первых, такие автомобильные краны в донатах для украинских городов не часто встречаются да еще и такой размерной группе – здесь операционная грузоподъемность не 25, а 30 тонн. Во-вторых, предприятие в этом сегменте спецтехники давно нуждалось в обновлении.
Читайте также В Запорожском водоканале будут ездить на Mercedes-Benz Zetros и Caterpillar
На балансе находится два стареньких автомобильных крана 1993 и 1994 годов выпуска. Они уже давно отработали свой ресурс, техническое состояние поддерживалось благодаря старанию механиков, но сколько не ремонтируй и не поддерживай, а машины по физическому состоянию и изношенности останутся проблемными и дорогими в эксплуатации из-за частых ремонтов.
"Ежедневно работники предприятия выполняют плановые ремонты и ликвидируют аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения. Они также привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов. Именно поэтому новая техника поможет коммунальщикам выполнять свои задачи еще быстрее, эффективнее и безопаснее", – подчеркнула на церемониале передачи техники Регина Харченко.
Новый кран Zoomlion ZTC300V на спецшасси способен достигать операционной высоты 50 метров. Фото: Запорожская ОГА
На пороге зима, а на подступах – враг
Обновление парка спецтехники для прифронтовых громад и для коммунхозов города в Запорожской области стало приоритетным. Работы людям и машинам каждый раз больше, особенно после вражеских обстрелов.
Кроме того, регион готовится к результативному прохождению зимнего периода, который по прогнозам на этот раз быть сложным.
Читайте также Запорожские мастера соединили маршрутку и бензовоз: как она выглядит и сколько стоит
"Мы ставили себе цель – 100 единиц новой техники для наших коммунальных предприятий. Этот план мы уже перевыполнили, но это не означает, что нужно останавливаться. Обновление муниципального автопарка точно продолжится", – подытожил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.