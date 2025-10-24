Какой эксклюзив себе задонатило Запорожье и что получили громады

Кроме автомобилей, поступили автокран, экскаватор-погрузчик и автовышка.

Как говорится на сайтах мэрии и областной военной администрации, четыре единицы спецтехники закуплено благодаря дотации из государственного бюджета, а одно транспортное средство предоставлено Федеральным агентством технической помощи Германии (THW).

Читайте также Спецтехнику для Запорожья Австрия купила у украинского производителя

Вся техника новая, с нулевым пробегом и моторесурсом. Скажем, Малиновская громада получила новый экскаватор-погрузчик. В условиях постоянных вражеских обстрелов эта экскавационно-погрузочная машина крайне необходима для хозяйственных нужд.

Он не только копает, поднимает, грузит и возит

Коммунхозу достался экскаватор-погрузчик XCMG XC8-S2570. Его силовой потенциал в 75,3 кВт/99 л.с. и рабочие характеристики полностью соответствуют широкому спектру хозяйственных работ на объектах строительства, ремонта, содержания водоканализационной сети, дорог и тому подобное.

"Экскаватором-погрузчиком мы будем ликвидировать последствия российских атак, помогать населению. Будем использовать его на сто процентов", – отметила директор коммунального предприятия "СКГ Полтавское" Малиновской громады Леся Пилипюк.

Для ликвидации последствия вражеских обстрелов он подходит на все сто процентов. Фото: Запорожская ОГА

Во-первых, его фронтальный челюстной ковш с шириной полосы захвата 2,34 м пригоден как для земляного, щебеночно-кирпичного окучивания, так и для сбора сыпучего, кускового материала, как вот строительный мусор, камни, грунт, древесина и т.д., его перемещения или загрузки в самосвалы или на тракторные прицепы.

Максимальная высота загрузки составляет 3,36 м, внутренний объем достигает 1 куб. м.

Читайте также Мини-экскаваторы добрались до Запорожья

Во-вторых, он незаменим на экскавационных работах. Ковш здесь, правда, не очень большой, имеет классический для такой техники объем 0,25 куб. м. Копает в глубину на 5,6 м с максимальным радиусом копания от оси заднего моста 8 м.

"Боксеры" громаде точно не лишние

Для нужд коммунальных предприятий Васильевской громады приобрели два автомобиля на базе Peugeot Boxer. Об этих машинах в различных конфигурациях редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем.

Фургон Peugeot Boxer с двухрядным салоном в среднем потребляет 8,7 л горючего на 100 километров пробега. Фото: Запорожская ОВА

Стоит лишь добавить, что Васильевская громада получила "Боксеры" вагонной компоновки в шестиместном исполнении салона и обособленного грузового отсека.

Читайте также Коммунальщики Запорожья получили новую технику: кто финансирует



Такая конфигурация транспортно-логистических машин с большим грузовым кузовом закрытого типа позволит коммунальщикам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, перевозить и людей, и строительные материалы.

О Запорожье также не забыли

Коммунальное предприятие "Водоканал" также приросло двумя транспортными единицами. Правда, сюда пришла спецтехника.

Автопарк предприятия пополнила автовышка Socage 24D на шасси Iveco. О производителе надстройки и шасси редакция Авто24 писала не раз, повторяться не будем.

На заднем плане видно автокран и автовышку, поступившие в автопарк "Водоканала". Фото: мэрия Запорожья

Стоит добавить, что этот подарок для Запорожья, как отметила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, поступил от Федерального агентства технической помощи Германии (THW).

Автокран оказался эксклюзивным

А вот автомобильный кран для городского "Водоканала" как находка. По сути, это для коммунального предприятия знаковый эксклюзив.

Во-первых, такие автомобильные краны в донатах для украинских городов не часто встречаются да еще и такой размерной группе – здесь операционная грузоподъемность не 25, а 30 тонн. Во-вторых, предприятие в этом сегменте спецтехники давно нуждалось в обновлении.

Читайте также В Запорожском водоканале будут ездить на Mercedes-Benz Zetros и Caterpillar

На балансе находится два стареньких автомобильных крана 1993 и 1994 годов выпуска. Они уже давно отработали свой ресурс, техническое состояние поддерживалось благодаря старанию механиков, но сколько не ремонтируй и не поддерживай, а машины по физическому состоянию и изношенности останутся проблемными и дорогими в эксплуатации из-за частых ремонтов.

"Ежедневно работники предприятия выполняют плановые ремонты и ликвидируют аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения. Они также привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов. Именно поэтому новая техника поможет коммунальщикам выполнять свои задачи еще быстрее, эффективнее и безопаснее", – подчеркнула на церемониале передачи техники Регина Харченко.



Новый кран Zoomlion ZTC300V на спецшасси способен достигать операционной высоты 50 метров. Фото: Запорожская ОГА

На пороге зима, а на подступах – враг

Обновление парка спецтехники для прифронтовых громад и для коммунхозов города в Запорожской области стало приоритетным. Работы людям и машинам каждый раз больше, особенно после вражеских обстрелов.

Кроме того, регион готовится к результативному прохождению зимнего периода, который по прогнозам на этот раз быть сложным.

Читайте также Запорожские мастера соединили маршрутку и бензовоз: как она выглядит и сколько стоит

"Мы ставили себе цель – 100 единиц новой техники для наших коммунальных предприятий. Этот план мы уже перевыполнили, но это не означает, что нужно останавливаться. Обновление муниципального автопарка точно продолжится", – подытожил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.