Який ексклюзив собі задонатило Запоріжжя і що отримали громади

Окрім автомобілів, надійшли автокран, екскаватор-навантажувач та автопідіймач.

Як йдеться на сайтах мерії та обласної воєнної адміністрації, чотири одиниці спецтехніки закуплено завдяки дотації з державного бюджету, а один транспортний засіб наданий Федеральним агентством технічної допомоги Німеччини (THW).

Читайте також Спецтехніку для Запоріжжя Австрія купила в українського виробника

Вся техніка нова, з нульовим пробігом та моторесурсом. Скажімо, Малинівська громада отримала новий екскаватор-навантажувач. В умовах постійних ворожих обстрілів ця екскаваційно-бульдозерна машина вкрай необхідна для господарчих потреб.

Він не тільки копає, підіймає, вантажить і возить

Комунгоспу дістався екскаватор-навантажувач XCMG XC8-S2570. Його силовий потенціал в 75,3 кВт/99 к.с. та робочі характеристики повністю відповідають широкому спектру господарських робіт на об'єктах будівництва, ремонту, утримання водоканалізаційної мережі, доріг тощо.

"Екскаватором-навантажувачем ми ліквідовуватимемо наслідки російських атак, допомагатимемо населенню. Будемо використовувати його на сто відсотків", – зазначила директорка комунального підприємства "СКГ Полтавське" Малинівської громади Леся Пилипюк.

​

Для ліквідації наслідки ворожих обстрілів він підходить на всі сто відсотків. Фото: Запорізька ОВА

По-перше, його фронтальний щелепний ківш з шириною смуги захвату 2,34 м придатний як для земляного, щебенево-цегляного підгортання, так і для збирання сипучого, кускового матеріалу, як от будівельне сміття, каміння, ґрунт, деревина тощо, його переміщення чи завантаження в самоскиди чи на тракторні причепи.

Максимальна висота завантаження становить 3,36 м, внутрішній об'єм сягає 1 куб. м.

Читайте також Міні-екскаватори дістались Запоріжжя

По друге, він незамінний на екскаваційних роботах. Ківш тут, правда, не дуже великий, має класичний для такої техніки об'єм 0,25 куб. м. Копає в глибину на 5,6 м з максимальним радіусом копання від осі заднього моста 8 м.

"Боксери" громаді точно не зайві

Для потреб комунальних підприємств Василівської громади придбано два автомобілі на базі Peugeot Boxer. Про ці машини в різних конфігураціях редакція Авто24 писала неодноразово, повторюватися не будемо.

​

Фургон Peugeot Boxer з дворядним салоном в середньому споживає 8,7 л пального на 100 кілометрів пробігу. Фото: Запорізька ОВА

Варто лише додати, що Василівська громада отримала "Боксери" вагонного компонування в шестимісному виконанні салону та відокремленого вантажного відсіку.

Читайте також Комунальники Запоріжжя отримали нову техніку: хто фінансує



Така конфігурація транспортно-логістичних машин з великим вантажним кузовом закритого типу дозволить комунальникам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, перевозити і людей, і будівельні матеріали.

Про Запоріжжя також не забули

Комунальне підприємство "Водоканал" також приросло двома транспортними одиницями. Щоправда, сюди прийшла спецтехніка.

Автопарк підприємства поповнила автовишка Socage 24D на шасі Iveco. Про виробника надбудови та шасі редакція Авто24 писала не раз, повторюватися не будемо.

​

На задньому плані видно автокран та автовежу, що надійшли в автопарк "Водоканалу". Фото: мерія Запоріжжя

Варто додати, що цей подарунок для Запоріжжя, як зазначила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, надійшов від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW).

Автокран виявився ексклюзивним

А ось автомобільний кран для міського "Водоканалу" як знахідка. По суті, це для комунального підприємства знаковий ексклюзив.

По-перше, такі автомобільні крани в донатах для українських міст не часто зустрічаються та ще й такій розмірній групі – тут операційна вантажність не 25, а 30 тонн. По-друге, підприємство у цьому сегменті спецтехніки давно потребувало оновлення.

Читайте також У Запорізькому водоканалі їздитимуть на Mercedes-Benz Zetros та Caterpillar

На балансі перебуває два старенькі автомобільні крани 1993 та 1994 років випуску. Вони вже давно відпрацювали свій ресурс, технічний стан підтримувався завдяки старанню механіків, але скільки не ремонтуй та не підтримуй, а машини за фізичним станом й зношеністю лишиться проблемними й дорогими в експлуатації через часті ремонти.

"Щодня працівники підприємства виконують планові ремонти та ліквідовують аварійні ситуації на мережах водопостачання та водовідведення. Вони також залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Саме тому нова техніка допоможе комунальникам виконувати свої завдання ще швидше, ефективніше та безпечніше", – підкреслила на церемоніалі передачі техніки Регіна Харченко.



Новий кран Zoomlion ZTC300V на спецшасі спроможний досягати операційної висоти 50 метрів. Фото: Запорізька ОВА

На порозі зима, а на підступах – ворог

Оновлення парку спецтехніки для прифронтових громад та для комунгоспів міста у Запорізькій області стало пріоритетним. Роботи людям та машинам щоразу більшає, особливо після ворожих обстрілів.

Окрім того, регіон готується до результативного проходження зимового періоду, яки за прогнозами цього разу бути складним.

Читайте також Запорізькі майстри з'єднали маршрутку і бензовоз: як вона виглядає та скільки коштує

"Ми ставили собі ціль – 100 одиниць нової техніки для наших комунальних підприємств. Цей план ми вже перевиконали, але це не означає, що потрібно зупинятися. Оновлення муніципального автопарку точно продовжиться", – підсумував голова Запорізької ОДА Іван Федоров.