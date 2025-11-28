Запорізьким громадам не вистачає понад 200 одиниць спецтехніки

ФОТО: Запорізька ОВА|
Спецтехніка в громади Запорізької області приходить мало не щотижня, але її не вистачає
Оскільки ворог продовжує активно атакувати й руйнувати громади, то комунальні підприємства постійно виводять техніку і людей на ліквідацію наслідків уражень. Аналіз показує, що багато техніки на таких роботах вже фізично зношена й потребує частого ремонту, а то й списання.
За повідомленням в ТГ-сторінці очільника області Івана Федорова, комунальні підприємства регіону потребують щонайменше дві сотні одиниць різноманітної техніки.
Що область купувала громадам
Цифра потреби прозвучала на фоні того, що область вже чимало придбала коштом дотацій на підтримку деокупованих і постраждалих територій, а також завдяки підтримці міжнародних партнерів.
З-поміж закупленого та отриманого в основному переважають екскаватори, самоскиди, автокрани. Є ще добрий десяток найменувань техніки різного призначення за типом та розмірними групами.
Скільки придбано, отримано і що в планах
Загалом область у нинішньому році оновить парк комунгоспів громад на 134 одиниці техніки.
Що у заліку:
- за першою дотацією – 69 од., з яких 59 од. – вже отримано
- за додатковою дотацією – 7 од. буде закуплено до кінця року
- від міжнародних партнерів цьогоріч отримано 58 од. техніки
Перемовини не припиняються
Нині військова адміністрація веде перемовини з різними урядовими, волонтерськими організаціями про подальшу допомогу в оновленні спецавтопарків новою технікою.