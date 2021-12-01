Сегодня даже китайские автопроизводители не позволяют себе откровенного копирования чужого дизайна, но американский гигант Ford решился на это. При этом копия оказалась хуже с технической точки зрения.

Шеф-дизайнер продукции Tesla Хавьер Вердура раскритиковал зарядные станции Ford, назвав их “плохо выполненной копией” терминалов Tesla Supercharger.

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Недавно в американском городе Довер, на территории автосалона одного из местных дилеров марки Ford, начали работать фирменные зарядные терминалы. В соцсетях быстро разгорелись жаркие дискуссии относительно их функционала и дизайна.

Пользователь Twitter под ником The Supercharger Updates Guy поделился новостью об открытии “Суперчарджеров” от Ford, на что получил ответ от The Kilowatts: “Самое печальное, что это просто красивые на вид зарядные устройства переменного тока уровня 2, а не быстрые зарядные терминалы постоянного тока уровня 3”. Именно тут к разговору присоединился Хавьер Вердура с Tesla, который написал: “Только если, говоря “красивые на вид”, вы имеете в виду нечестное, слишком откровенное и плохо выполнено копирование нашего дизайна”.

And by fancy you mean disingenuous, unnecessarily large, poorly executed knock-off of our design — Javier Verdura (@JVerdura) November 23, 2021

Если сравнить дизайн терминалов, сходство будет очевидным – в обоих случаях это прямоугольный корпус с полостью внутри и логотипом марки сверху. Отличаются они только цветами, формой выреза и, собственно, логотипами. В случае Tesla Supercharger такой дизайн преследует функциональное решение – в вырезе прячется зарядный провод, это защищает его от дождя и снега. Терминал от Ford не имеет такой конструктивной особенности, поэтому отверстие в прямоугольном блоке не имеет другого смысла, кроме того, чтобы сделать устройство узнаваемым, благодаря раскрученному дизайну Tesla Supercharger.

Компания Ford имеет в линейке уже два электромобиля – F-150 Lightning и Mustang Mach-E, а также планирует расширение линейки батарейных машин. Но собственную сеть зарядных станций возводить не планирует. В то же время, Tesla уже имеет более 30 тысяч станций Supercharger по всему миру, причем с недавних пор позволяет заряжать на них и автомобили других марок.