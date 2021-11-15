Компания Tesla достигла 30-тысячной отметки 11 ноября, вскоре после того, как начала тестировать широкий доступ к своим терминалам для владельцев электромобилей других марок. Этот шаг дал компании право на государственные субсидии, предназначенные исключительно для сетей зарядных станций, которые работают с более чем одним брендом.

Tesla добавляет около 2400 новых станций Supercharger на квартал. К концу сентября у Tesla было 3254 станции Supercharging, которые могут иметь от 9 до 80 киосков.

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Хотя Tesla предлагает Supercharger V3 со скоростью зарядки до 250 кВт, производитель не изменил напряжение ни в одном из своих автомобилей. Сейчас они работают при напряжении в 450 В. Новые компании, такие как Lucid Air, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 или Porsche Taycan используют напряжение в 800 В.

Широкая сеть быстрых зарядных устройств действительно является преимуществом, которое имеют автомобили Tesla, но распределение этих станций в мире неоднородно. Кроме того, не до конца ясно, лучше ли скоростная зарядка для электромобилей. Постоянное подключение аккумуляторных батарей к режиму быстрой зарядки вредно для их ресурса. Даже Tesla рекомендует не использовать Supercharging очень часто.

В этом смысле замена батареи кажется лучшим решением. Tesla в самом начале говорила, что возьмет эту технологию на вооружение, но делать этого не начала. Китайская NIO стала первой компанией, которая выпустила на рынок электромобиль со сменными аккумуляторами и станции для замены батарей. Такие станции и электрокары уже доступны в Китае, а сейчас производитель расширяет свое присутствие в Европе. Geely и другие китайские производители также начинают использовать эту модель.