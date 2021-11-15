Компанія Tesla досягла 30-тисячної відмітки 11 листопада, невдовзі після того, як почала тестувати широкий доступ до своїх терміналів для власників електромобілів інших марок. Цей крок дав компанії право на державні субсидії, призначені виключно для мереж зарядних станцій, які працюють з більш ніж одним брендом.

Tesla додає близько 2400 нових станцій Supercharger на квартал. До кінця вересня у Tesla було 3254 станції Supercharging, які можуть мати від 9 до 80 кіосків.

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Хоча Tesla пропонує Supercharger V3 зі швидкістю зарядки до 250 кВт, виробник не змінив напругу в жодному зі своїх автомобілів. Зараз вони працюють при напрузі у 450 В. Нові компанії, такі як Lucid Air, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 чи Porsche Taycan використовують напругу у 800 В.

Широка мережа швидких зарядних пристроїв дійсно є перевагою, яку мають автомобілі Tesla, але розподіл цих станцій у світі неоднорідний. Крім того, не до кінця ясно, чи швидкісне заряджання найкраще для електромобілів. Постійне підключення акумуляторних батарей до режиму швидкої зарядки шкідливо для їх ресурсу. Навіть Tesla рекомендує клієнтам не використовувати Supercharging дуже часто.

У цьому сенсі заміна батареї здається кращим рішенням. Tesla на самому початку говорила, що візьме цю технологію на озброєння, але робити цього не почала. Китайська NIO стала першою компанією, яка випустила на ринок електромобіль зі змінними акумуляторами та станції для заміни батарей. Такі станції та електрокари вже доступні у Китаї, а зараз виробник розширює свою присутність у Європі. Geely та інші китайські виробники також починають використовувати цю модель.