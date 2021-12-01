Сьогодні навіть китайські автовиробники не дозволяють собі відвертого копіювання чужого дизайну, але американський гігант Ford наважився на це. При цьому копія виявилась гіршою з технічного погляду.

Шеф-дизайнер продукції Tesla Хав'єр Вердура розкритикував зарядні станції Ford, назвавши їх “погано виконаною копією” терміналів Tesla Supercharger.

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Нещодавно в американському місті Довер, на території автосалону одного з місцевих дилерів марки Ford, почали працювати фірмові зарядні термінали. У соцмережах швидко розгорілись палкі дискусії, щодо їх функціоналу та дизайну.

Користувач Twitter під ніком The Supercharger Updates Guy поділився новиною про відкриття “Суперчарджерів” від Ford, на що отримав відповідь від The Kilowatts: “Найсумніше, що це просто гарні на вигляд зарядні пристрої змінного струму рівня 2, а не швидкі зарядні термінали постійного струму рівня 3”. Саме тут до розмови долучився Хав'єр Вердура з Tesla, який написав: “Лиш якщо, кажучи “гарні на вигляд”, ви маєте на увазі нечесне, надто відверте та погано виконане копіювання нашого дизайну”.

And by fancy you mean disingenuous, unnecessarily large, poorly executed knock-off of our design — Javier Verdura (@JVerdura) November 23, 2021

Якщо порівняти дизайн терміналів, подібність буде очевидною – в обох випадках це прямокутний корпус з порожниною всередині та логотипом марки зверху. Відрізняються вони лише кольорами, формою вирізу та, власне, логотипами. У випадку Tesla Supercharger такий дизайн переслідує функціональне рішення – у вирізі ховається зарядний дріт, це захищає його від дощу та снігу. Термінал від Ford не має такої конструктивної особливості, тому отвір у прямокутному блоку не має іншого сенсу, крім того, щоб зробити пристрій впізнаваним, завдяки розкрученому дизайну Tesla Supercharger.

Компанія Ford має в лінійці вже два електромобіля – F-150 Lightning та Mustang Mach-E, а також планує розширення лінійки батарейних машин. Але власну мережу зарядних станцій зводити не планує. Водночас, Tesla вже має понад 30 тисяч станцій Supercharger по всьому світу, причому віднедавна дозволяє заряджати на них і автомобілі інших марок.