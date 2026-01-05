Zeekr подтвердил разработку нового флагмана в сегменте PHEV

Ориентировочная стартовая цена Zeekr 8X составит около 430 000 юаней, что эквивалентно примерно 61 500 долларам США, сообщает CarNewsChina. Для сравнения, более крупный Zeekr 9X сегодня стоит от 465 900 до почти 600 000 юаней, так что новинка займет более доступную позицию во флагманской линейке.

Платформа и техническая основа

Zeekr 8X построен на платформе SEA-S, что является развитием модульной архитектуры Sustainable Experience Architecture. Одной из ключевых особенностей станет высоковольтная электрическая система на 900 В, которая обеспечивает быструю зарядку и высокую энергоэффективность.

Модель также получит цифровое шасси Haohan AI, которое отвечает за стабильность, управляемость и адаптацию к различным дорожным условиям. По словам представителей бренда, даже в критических ситуациях, в частности при одновременном повреждении двух шин с одной стороны на мокрой дороге на скорости 120 км/ч, автомобиль способен сохранять стабильность и безопасно тормозить.

Гибридная силовая установка нового поколения

Ожидается, что Zeekr 8X получит аналогичный PHEV-силовой агрегат, как и Zeekr 9X. Речь идет о конфигурации с тремя электродвигателями в сочетании с высокопроизводительной батареей быстрой зарядки класса 6C. Такой подход позволяет совместить высокую динамику, значительный электрический запас хода и эффективность в дальних путешествиях, что особенно важно для большого флагманского внедорожника.

Адаптация к бездорожью и сложным условиям

Цифровое шасси Haohan AI также играет важную роль во внедорожных возможностях. Система способна автоматически распознавать семь типов покрытия, среди которых глубокий снег, грязь, песок и камни, после чего самостоятельно подбирает оптимальный режим движения. Это позволяет водителю сосредоточиться на управлении, не переключая настройки вручную.

Дизайн и габариты

Судя по имеющимся камуфляжным изображениям, Zeekr 8X во многом повторяет стилистику Zeekr 9X. Автомобиль сохраняет массивные пропорции и узнаваемый силуэт, но выглядит несколько компактнее. Сбоку модель оснащена классическими дверными ручками, глянцевыми черными колесами и красными тормозными суппортами, что подчеркивает спортивный характер. Ожидается, что длина Zeekr 8X составит около 5,1 метра, а колесная база - примерно 3,1 метра. Для сравнения, Zeekr 9X имеет длину более 5,23 метра. Новинка, вероятно, будет предлагаться в конфигурациях с пятью, шестью или семью местами.

Zeekr 9X

На крыше Zeekr 8X уже замечен лидар, что указывает на расширенные возможности систем помощи водителю. Как и старший 9X, новый флагман может получить комплексы Geely G-Pilot H7 или H9 третьего уровня автономности, в зависимости от версии. Система G-Pilot H7 базируется на чипе Nvidia Drive Thor-U с вычислительной мощностью 700 TOPS. Версия H9 использует уже два таких процессора, что обеспечивает еще более высокий уровень обработки данных и возможностей автономного движения.

Позиционирование на рынке

Zeekr 8X станет важной моделью для бренда, сочетая статус флагмана, современные гибридные технологии и более доступную цену по сравнению с 9X. Запуск в первой половине 2026 года позволит Zeekr усилить позиции в премиальном сегменте крупных SUV с электрифицированными силовыми установками.