Zeekr підтвердив розробку нового флагмана у сегменті PHEV

Орієнтовна стартова ціна Zeekr 8X складе близько 430 000 юанів, що еквівалентно приблизно 61 500 доларам США, повідомляє CarNewsChina. Для порівняння, більший Zeekr 9X сьогодні коштує від 465 900 до майже 600 000 юанів, тож новинка займе більш доступну позицію у флагманській лінійці.

Платформа та технічна основа

Zeekr 8X побудований на платформі SEA-S, що є розвитком модульної архітектури Sustainable Experience Architecture. Однією з ключових особливостей стане високовольтна електрична система на 900 В, яка забезпечує швидшу зарядку та вищу енергоефективність.

Модель також отримає цифрове шасі Haohan AI, яке відповідає за стабільність, керованість і адаптацію до різних дорожніх умов. За словами представників бренду, навіть у критичних ситуаціях, зокрема при одночасному пошкодженні двох шин з одного боку на мокрій дорозі на швидкості 120 км/год, автомобіль здатен зберігати стабільність і безпечно гальмувати.

Гібридна силова установка нового покоління

Очікується, що Zeekr 8X отримає аналогічний PHEV-силовий агрегат, як і Zeekr 9X. Йдеться про конфігурацію з трьома електродвигунами у поєднанні з високопродуктивною батареєю швидкої зарядки класу 6C. Такий підхід дозволяє поєднати високу динаміку, значний електричний запас ходу та ефективність у далеких подорожах, що особливо важливо для великого флагманського позашляховика.

Адаптація до бездоріжжя та складних умов

Цифрове шасі Haohan AI також відіграє важливу роль у позашляхових можливостях. Система здатна автоматично розпізнавати сім типів покриття, серед яких глибокий сніг, бруд, пісок і каміння, після чого самостійно підбирає оптимальний режим руху. Це дозволяє водієві зосередитися на керуванні, не перемикаючи налаштування вручну.

Дизайн і габарити

Судячи з наявних камуфляжних зображень, Zeekr 8X багато в чому повторює стилістику Zeekr 9X. Автомобіль зберігає масивні пропорції та впізнаваний силует, але виглядає дещо компактнішим. Збоку модель оснащена класичними дверними ручками, глянцевими чорними колесами та червоними гальмівними супортами, що підкреслює спортивний характер. Очікується, що довжина Zeekr 8X становитиме близько 5,1 метра, а колісна база — приблизно 3,1 метра. Для порівняння, Zeekr 9X має довжину понад 5,23 метра. Новинка, ймовірно, пропонуватиметься у конфігураціях з п’ятьма, шістьма або сімома місцями.

Zeekr 9X

На даху Zeekr 8X вже помічено лідар, що вказує на розширені можливості систем допомоги водієві. Як і старший 9X, новий флагман може отримати комплекси Geely G-Pilot H7 або H9 третього рівня автономності, залежно від версії. Система G-Pilot H7 базується на чіпі Nvidia Drive Thor-U з обчислювальною потужністю 700 TOPS. Версія H9 використовує вже два таких процесори, що забезпечує ще вищий рівень обробки даних та можливостей автономного руху.

Позиціонування на ринку

Zeekr 8X стане важливою моделлю для бренду, поєднуючи статус флагмана, сучасні гібридні технології та більш доступну ціну у порівнянні з 9X. Запуск у першій половині 2026 року дозволить Zeekr посилити позиції у преміальному сегменті великих SUV з електрифікованими силовими установками.