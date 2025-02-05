Zeekr тестирует свой первый универсал с мощными электромобилями Audi и Porsche

Как предполагает CarNewsChina, размеры первого универсала Zeekr будут аналогичны размерам седана – 4865 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база модели будет составлять 2928 миллиметров. Трансмиссия, с высокой вероятностью, также будет общей с обычным Zeekr 007.

Подробнее: Как выглядит первый универсал от Zeekr: фото

Заднеприводный вариант универсала будет предлагаться с электромотором на 310 кВт (421 л.с.). Это позволит машине разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. В то же время полноприводный вариант имеет дополнительный двигатель на передней оси на 165 кВт (224 л.с.) и достигает первой сотни за 2,84 секунды.

Zeekr 007 GT

Zeekr 007 GT построен на 800-вольтовой архитектуре, поэтому его аккумуляторы емкостью 75, или 100 кВт-ч поддерживают заряд до 500 кВт мощности. Они обеспечивают солидный запас хода в 650 и 825 километров соответственно по циклу CLTC.

Также интересно: Китайский Zeekr X оказался самым безопасным электромобилем в Европе

В салоне автомобиль имеет 15-дюймовый центральный OLED-дисплей, 35,5-дюймовый AR-HUD и цифровую панель приборов. Из дополнительных опций: аудиосистема премиум-класса с 21 динамиком, встроенный искусственный интеллект и панорамная крыша.

Электромобиль также получил систему полуавтономного вождения Haohan 2.0, которая объединяет более 30 датчиков, Lidar и технологию визуального синтеза. Технология работает на двух чипах Nvidia Orin X, предоставляя расширенную помощь водителю. Сообщается, что Zeekr 007 GT дебютирует в Китае во втором квартале 2024 года.

Читайте также: Geely объединит Zeekr и Lynk & Co для производства NEV

Вероятно, модель представят на автосалоне в Шанхае в апреле. В Европе автомобиль будет продаваться под названием Zeekr 7 GT. Ожидается, что цена стоимость будет несколько выше чем у седана, которая начинается от 28 900 долларов (209 900 юаней).