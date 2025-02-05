Zeekr тестує свій перший універсал з потужними електромобілями Audi та Porsche

Як припускає CarNewsChina, розміри першого універсала Zeekr будуть аналогічними до розмірів седана – 4865 мм у довжину, 1900 мм у ширину й 1450 мм у висоту. Колісна база моделі становитиме 2928 міліметрів. Трансмісія, з високою ймовірністю, також буде спільною зі звичайним Zeekr 007.

Детальніше: Як виглядає перший універсал від Zeekr: фото

Задньопривідний варіант універсала буде пропонуватися з електромотором на 310 кВт (421 к.с.). Це дозволить автівці розганятися від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Водночас повнопривідний варіант має додатковий двигун на передній осі на 165 кВт (224 к.с.) й досягає першої сотні за 2,84 секунди.

Zeekr 007 GT

Zeekr 007 GT побудований на 800-вольтовій архітектурі, тому його акумулятори ємністю 75, або 100 кВт-год підтримують заряд до 500 кВт потужності. Вони забезпечують солідний запас ходу в 650 та 825 кілометрів відповідно за циклом CLTC.

Також цікаво: Китайський Zeekr X виявився найбезпечнішим електромобілем в Європі

В салоні автівка має 15-дюймовий центральний OLED-дисплей, 35,5-дюймовий AR-HUD й цифрову панель приладів. З додаткових опцій: аудіосистема преміумкласу з 21 динаміком, вбудований штучний інтелект та панорамний дах.

Електромобіль також отримав систему напівавтономного водіння Haohan 2.0, яка об’єднує понад 30 датчиків, Lidar і технологію візуального синтезу. Технологія працює на двох чіпах Nvidia Orin X, надаючи розширену допомогу водієві. Повідомляється, що Zeekr 007 GT дебютує в Китаї в другому кварталі 2024 року.

Читайте також: Geely об'єднає Zeekr та Lynk & Co для виробництва NEV

Ймовірно, модель представлять на автосалоні в Шанхаї у квітні. В Європі автівка продаватиметься під назвою Zeekr 7 GT. Очікується, що ціна вартість буде дещо вищою ніж у седана, яка починається від 28 900 доларів (209 900 юанів).