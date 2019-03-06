На стенде японского автопроизводителя собралось 8 свежих моделей, включая обновленный электрокар i-MiEV, сити-кар Mirage, кроссовер Eclipse Cross, рестайлинговые Outlander и Outlander PHEV. Однако наибольшее любопытство публики вызвали три внедорожные модели.

Компания Mitsubishi впервые представила в Европе обновленные ASX и L200. Компактный кроссовер и пикап отпраздновали дебют на Женевском международном мотор-шоу.

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Шоу-стопером Mitsubishi в Женеве, несомненно, стал концепт электрического внедорожника Engelberg Tourer, обещающий стать локомотивом электрификации бренда. Однако и кроме него на стенде производителя есть на что посмотреть.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Наиболее интересными серийными моделями из представленных в Женеве, можно назвать обновленный третий раз компактный городской кроссовер ASX и модернизированный пикап L200. Обе новинки были представлены немного ранее, а в Швейцарию прибыли для персонифицированного знакомства с потенциальными покупателями.

Полноценная смена поколений ждет ASX не ранее, чем через два года, а потому модель получила очередное обновление. Изменения коснулись преимущественно дизайна экстерьера: радиаторная решетка увеличилась в размерах, фары сузились, появился фирменный блок противотуманних огней и изменилась форма бамперов. Внутри никаких изменений, кроме увеличения экрана мультимедийного центра с 7 до 8 дюймов, не предусмотрено.

Фото: Mitsubishi ASX 2019 / Mitsubishi

Обновленный Mitsubishi ASX будет предлагаться с бензиновым мотором объемом 2 литра мощностью 150 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Привод – передний или полный.

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После обновления пикап L200 впервые появился в Таиланде под именем Тriton. Сейчас же производитель показал в Женеве европейскую спецификацию машины.

Фото: Mitsubishi L200 2019 / Mitsubishi

Новый L200 получил полностью новую переднюю часть в стиле последних моделей марки. У него “двухэтажная” оптика с узкими фарами сверху и вертикальными блоками в переднем бампере и фирменные “наплывы” переднего бампера, которые в Mitsubishi называют Dynamic Shield. Радиаторная решетка очень узкая, поэтому в целом фас машины производит впечатление тяжелого шлема тевтонского рыцаря. Сзади можно заметить новые фонари, габаритные огни в которых теперь имеют вертикальные LED-полоски.

Топовые версии 2019 Mitsubishi L200 получили мощный 2,2-литровый турбодизель и новую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin. У более простых исполнений будет 6-ступенчатая механика. Тормоза на передней оси машины теперь более мощные. Базовые версии по-прежнему будут оснащаться системой полного привода Easy Select, а более дорогие – модернизированной системой Super Select.

По предварительным данным новинка появится на европейском рынке в конце лета этого года.

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