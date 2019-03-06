На стенді японського автовиробника зібралось 8 свіжих моделей, включаючи оновлений електрокар i-MiEV, сіті-кар Mirage, кросовер Eclipse Cross, рестайлінгові Outlander та Outlander PHEV. Однак найбільшу цікавість публіки викликали три сведорожні моделі.

Компанія Mitsubishi вперше представила у Європі оновлені ASX та L200. Компактний кросовер та пікап відсвяткували дебют на Женевському міжнародному мотор-шоу.

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Шоу-стопером Mitsubishi у Женеві, поза сумнівом, став концепт електричного позашляховика Engelberg Tourer, що обіцяє стати локомотивом електрифікації бренду. Однак й окрім нього на стенді виробника є на що подивитись.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Найцікавішими серійними моделями з представлених у Женеві, можна назвати оновлений втретє компактний міський кросовер ASX та модернізований пікап L200. Обидві новинки були представлені трохи раніше, а в Швейцарію прибули для персоніфікованого знайомства з потенційними покупцями.

Повноцінна зміна поколінь чекає на ASX не раніше, ніж за два роки, а тому модель отримала чергове оновлення. Зміни торкнулись, переважно, дизайну екстер'єру: радіаторна решітка збільшилась в розмірах, фари звузилис, з'явився фірмовий блок противотуманних вогнів та змінилась форма бамперів. Всередині жодних змін, окрім збільшення екрану мультимедійного центру з 7 до 8 дюймів, не передбачено.

Фото: Mitsubishi ASX 2019 / Mitsubishi

Оновлений Mitsubishi ASX пропонуватиметься з бензиновим мотором об'ємом 2 літри потужністю 150 к.с. в поєднанні з 5-ступінчастою механікою або варіатором. Привід – передній або повний.

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Після оновлення пікап L200 вперше з’явився у Таїланді під іменем Тriton. Нині ж виробник показав у Женеві європейську специфікацію машини.

Фото: Mitsubishi L200 2019 / Mitsubishi

Новий L200 отримав повністю нову передню частину в стилі останніх моделей марки. У нього “двоповерхова” оптика з вузькими фарами зверху і вертикальними блоками в передньому бампері та фірмові “напливи” переднього бампера, котрі в Mitsubishi називають Dynamic Shield. Радіаторна решітка дуже вузька, тож в цілому фас машини справляє враження важкого шолому тевтонського лицаря. Ззаду можна помітити нові ліхтарі, габаритні вогні в яких тепер мають вертикальні LED-смужки.

Топові версії 2019 Mitsubishi L200 отримали потужний 2,2-літровий турбодизел і нову 6-ступінчату автоматичну коробкупередач Aisin. У простіших виконань буде 6-ступінчата механіка. Гальма на передній осі машини тепер потужніші. Базові версії, як і раніше, будуть оснащуватися системою повного приводу Easy Select, а дорожчі – модернізованою системою Super Select.

За попередніми данними новинка з’явиться на європейському ринку наприкінці літа цього року.

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