Внезапное похолодание после приятного тепла не просто испортило нам весеннее настроение. Многие водители уже успели укомплектовать машину по-летнему – и что теперь делать?

Понятно, что это похолодание временное, и через несколько дней тепло окончательно вернется. Но ведь и одного часа может хватить, чтобы попасть в неприятности на дороге, если машина уже не отвечает зимним условиям. То есть – даже короткое похолодание нельзя игнорировать.

Похолодания в середине весны не бывают долгими, но неприятностей могут натворить немало.

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Поскольку наши авто давно "всепогодные", вряд ли ваш список работ по переводу машины из режима "зима" в режим "лето" был велик. Но обратные действия в этой ситуации могут быть еще короче.

Летние шины . Летняя резина начинает полноценно работать с температуры +7 о +8 о С. Около 0 о С она существенно теряет свои свойства, в частности, даже на чистом асфальте хуже держит машину при торможении и в повороте. Если под летним протектором попадется лед, потеря управления гарантирована. Так что или установите зимние колеса снова, или пользуйтесь машиной только днем, когда на ваших маршрутах не будет льда;

Летний омыватель. Если мороз держался несколько часов, будьте уверены – бачок с летней жидкостью замерз так, что даже на солнышке сам по себе он не оттает и до обеда. Поэтому попробуйте отогреть омыватель с помощью хорошо нагретой незамерзайки, а если после потепления найти ее не удалось, налейте в бачок горячей водки. Напомним, что холодную незамерзающую жидкость лить на лед в бачке смысла нет;

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Бутылки в багажнике . Возможно, вы уже успели оставить в машине какие-нибудь напитки или другие неморозостойкие жидкости в стеклянной таре. Не забудьте убрать ее, иначе бутылку разорвет и вам придется сушить машину.

Выложили щетку в гараже. Что ж, придется однажды сбросить снег со стекол прямо рукой в перчатке. Главное, не скребите машину и окна подручными средствами типа веников или коробок от SD-дисков. Краска и лак на кузове довольно легко затираются, а мутное стекло – это ухудшение видимости, особенно ночью. Если стекло покрылось коркой льда или инея, а зимнего инструмента под рукой нет, можно оросить "лобовуху" той же водкой;

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Летние коврики. А это уже тот элемент, который без проблем переживет какое-либо похолодание. Имейте только в виду, что даже в день без осадков на летние коврики можно нанести немало грязи – почва из-за перепадов температур бывает достаточно мокрой.

В некоторых условиях мороз может разорвать даже пластиковую бутылку с минералкой. Так что когда погода неустойчивая, напитки в машине лучше не оставлять.

Рекомендация Авто24

Главное в условиях робкого наступления весны – даже не перевод машины на летнюю комплектацию. Главное, чтобы вы не перешли преждевременно на летний стиль езды – с энергичными разгонами, торможением "в пол" и средней скоростью "под восемьдесят". Если при таких манерах управления вам случится выехать на отрезок льда или просто холодного асфальта, до беды будет совсем недалеко, на какой бы резине ни были ваши колеса.

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