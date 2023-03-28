Раптове похолодання після приємного тепла не просто зіпсувало нам весняний настрій. Багато хто з водіїв вже встиг укомплектувати машину по-літньому, і що тепер робити?

Зрозуміло, що це похолодання тимчасове, і за кілька днів тепло остаточно повернеться. Але ж і однієї години може вистачити, щоб потрапити в неприємності на дорозі, якщо машина вже не відповідає зимовим умовам. Тобто – похолодання не можна ігнорувати.

Похолодання в середині весни не бувають довгими, але неприємностей можуть накоїти чимало.

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Оскільки наші авто давно “всепогодні”, навряд чи ваш перелік робіт з переведення машини з режиму “зима” в режим “літо” був великий. Але зворотні дії в цій ситуації можуть бути ще коротшими.

Літні шини . Літня гума починає повноцінно працювати з температури + 7 о +8 о С. Коли надворі близько 0 о С, вона суттєво втрачає свої властивості, зокрема, навіть на чистому асфальті гірше тримає машину при гальмуванні та в повороті. Якщо під літній протектор трапиться лід, втрата керування гарантована. Тож користуйтеся машиною з літніми шинами лише вдень, коли на ваших маршрутах не буде льоду;

Літній омивач. Якщо мороз тримався кілька годин, будьте певні – бачок з літньою рідиною замерз так, що навіть на сонечку сам собою він не відтане і до обіду. Тому спробуйте відігріти омивач за допомогою добре нагрітої “незамерзайки”, а якщо після потеплення знайти її не вдалося, налийте в бачок гарячої горілки. Нагадаємо, що холодну незамерзаючу рідину лити на лід в бачку сенсу немає;

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Пляшки в багажнику . Можливо, ви вже встигли залишити в машині якісь напої або інші неморозостійкі рідини у скляній тарі. Не забудьте забрати її, інакше пляшку розірве і вам доведеться сушити машину.

Виклали щітку в гаражі. Що ж, доведеться одного разу скинути сніг з вікон просто рукою в рукавичці. Головне, не шкребіть машину і вікна підручними засобами типу віників чи коробок від SD-дисків. Фарба і лак на кузові доволі легко затираються, а мутне скло – це погіршення видимості, особливо вночі. Якщо скло вкрилося кіркою криги чи інею, а зимового інструменту під рукою немає, можна набризкати на скло ту ж горілку;

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Літні килимки. А це вже той елемент, який без проблем переживе будь-яке похолодання. Майте лише на увазі, що навіть у день без опадів на літні килимки можна нанести чимало бруду – грунт через перепади температур буває достатньо мокрим.

За деяких умов мороз може розірвати навіть пластикову пляшку з мінералкою. Тож коли погода нестійка, напої в машині краще не залишати.

Рекомендація Авто24

Головне в умовах несміливого наступу весни – навіть не перехід машини на літню комплектацію. Головне, щоб ви не перейшли передчасно на літній стиль їзди – з енергійними розгонами, гальмуванням “у підлогу” і середньою швидкістю “під вісімдесят”. Якщо при таких манерах керування вам трапиться відрізок льоду або просто холодного асфальту, до біди буде зовсім недалеко, на якій би гумі не були ваші колеса.

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