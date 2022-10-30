Как и каждый год, зима уже приготовила для автомобилистов свой комплект сложностей. Но часть из них без особых хлопот могут нейтрализовать некоторые средства автохимии – вполне доступные каждому водителю. "Авто 24" напоминает о них.

Честно говоря, многие из нас игнорируют возможность облегчить себе зимнюю жизнь за счет средств автохимии. Традиции консерватизма сильны и с этим ничего не поделаешь; так что наш разговор о зимней автохимии будет более чем уместным.

В автомобиле есть несколько рабочих жидкостей, которые накануне холодов нуждаются в замене на их зимнюю версию. Причем это нужно сделать заблаговременно.

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Омывайка

Жидкость в бачке – первое, что принесет нам проблемы, для этого даже зимы не нужно ждать. Конечно, хлопот со срочным поиском теплого бокса и заменой насоса можно избежать, если уже сегодня заменить летнюю омывайку на морозостойкую зимнюю. Если летней жидкости в бачке еще много, ее можно “укрепить” концентратом.

Антифриз

Вряд ли у вас в радиаторе чистая вода, но в машинах почтенного возраста нередко в системе охлаждения оказывается очень разбавленный антифриз. Да и о его периодической замене (каждые 3 – 5 лет) многие забывают. Так что скорая зима – хороший повод напомнить нам про необходимость позаботиться о своем "тосоле". Заметим, что в машине с пробегом более 100 тыс. км. при замене жидкости будет полезно промыть систему охлаждения. И не покупайте дешевый антифриз – со временем он может нанести реальный вред деталям двигателя.

Последствия использования дешевого антифриза – кристаллические отложения в системе охлаждения. Они могут забивать радиаторы.

Антигель

Для владельцев дизельных машин эта глава должна стоять на первом месте. Если в дизтопливе есть избыток парафина, при отрицательной температуре он начнет застывать – и в конце концов блокирует топливный фильтр или насос. Лишний (для зимних условий) парафин может быть в летнем ДТ, или просто в некачественном топливе. Поэтому многие владельцы дизельных авто превентивно применяют антигель – вещества, которое не дает парафину загустеть на морозе. Подчеркиваем: заливать в бак порцию этого препарата следует именно заранее, не дожидаясь, пока солярка замерзнет.

Некачественное или просто летнее дизтопливо в морозы превращается в кисель. Поэтому предусмотрительные “дизелисты” зимой доливают в бак так называемый антигель.

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Антилёд (поглотитель влаги)

Бензиновый автомобиль зимой тоже может пострадать из-за проблем топливной системы. Вода, которая накапливается в бензобаке в качестве конденсата и примесей в горючем, в морозы замерзает. Ледяная пробка может образоваться в бензонасосе, трубопроводах, фильтре – но результат всегда один: двигатель заглохнет. Чтобы этого избежать, с осени в бак надо заранее залить специальную жидкость – поглотитель влаги, он же антилёд.

Куски льда на дне бензобака в морозы – это еще не самый плохой вариант. Хуже, когда вода замерзает в топливопроводах или фильтре.

Акцентируем – присадку надо заливать заблаговременно. Ибо, когда лед в баке превратится в кусок льда, пугающий водителя стуком во время движения, добавлять поглотитель будет поздно.

Размораживатель

Даже если автомобиль ночует в гараже, он все равно может попасть под ледяной дождь и покрыться коркой льда во время дневной стоянки. Облегчить очистку стекол ото льда поможет жидкость-размораживатель. Флакон с распылителем следует держать в багажнике в течение целой зимы. Кстати, этот же препарат поможет разморозить замочную скважину двери или багажника, нужно лишь выбрать бутылку с распылителем, имеющим режим тонкой струйки.

Антифог

Запотевание стекол – настоящая беда нынешних автомобилей с их хорошо уплотненными салонами. Пока интерьер хорошо не прогреется, окна не распотеют – и поездка на машине не будет безопасной. Препарат-антифог предварительно наносится на основные стекла и влага на них не конденсируется. При этом рекомендуется одно из неважных окон не обрабатывать, чтобы именно на нем собиралась влага со всего салона.

Антифог – спрей против запотевания окон – эффективное средство. Он особенно полезен при коротких поездках и большом количестве пассажиров в салоне.

Силикон

В преддверии морозов очень рекомендуется обработать специальным препаратом резиновые уплотнители двери и багажника. В сырые зимние дни бывает, что мокрые резинки двери примерзают к металлу – и тогда попытки открыть дверь завершаются сломанной ручкой или порванным уплотнителем. Для условий украинской зимы будет достаточно небольшого флакона в расчете на один-два семейных автомобиля.

Рекомендация "Авто 24"

Как можно заметить, почти все средства зимней автохимии имеют смысл использовать превентивно, до наступления реальных холодов. Поэтому принимать решение по их приобретению нужно действительно уже сейчас. Если бюджет позволяет, не пожалейте денег сегодня – и в зимние холода вам не придется жалеть о своей чрезмерной бережливости.

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