Як і щороку, зима вже приготувала для автомобілістів свій комплект труднощів. Але частину з них без особливих клопотів можуть нейтралізувати деякі засоби автохімії – цілком доступні кожному водієві: “Авто 24” нагадує про них.

Чесно кажучи, багато хто з нас ігнорує можливість полегшити собі зимове життя за рахунок засобів автохімії. Традиції консерватизму сильні і з цим нічого не вдієш; тож наша розмова про зимову автохімію буде більш ніж доречною.

В автомобілі є кілька робочих рідин, які напередодні холодів потребують заміни на їхню зимову версію. Причому це треба зробити завчасно.

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Омивайка

Рідина у бачку – перше, що принесе нам проблеми, для цього навіть власне зими не треба чекати. Звісно, клопотів з терміновим пошуком теплого боксу та заміною помпи можна уникнути, якщо вже сьогодні замінити літню омивайку на морозостійку зимову. Якщо літної рідини у бачку ще багато, її можна “зміцнити” концентратом.

Антифриз

Навряд чи у вас в радіаторі чиста вода, але в машинах поважного віку нерідко в системі охолодження виявляється дуже розведений антифриз. Та й про його періодичну заміну (кожні 3 – 5 років) багато хто забуває. То ж зима – гарний привід нагадати нам про необхідність подбати про свій “тосол”. Зауважимо, що в машині з пробігом понад 100 тис. км при заміні рідини варто промити систему охолодження. І не купуйте дешевий антифриз – з часом він може завдати шкоди деталям мотора.

Наслідки використання дешевого антифризу – кристалоподібні відкладення в системі охолодження. Вони можуть забивати радіатори.

Антигель

Для власників дизельних машин ця глава мала б стояти на першому місці. Якщо у дизпаливі є надлишок парафіну, при мінусовій температурі він почне застигати – і врешті-решт блокує паливний фільтр або помпу. Зайвий (для зимових умов) парафін може бути у літньому ДП, або просто у неякісному. Тому багато хто з власників дизельних авто превентивно застосовує антигель – речовини, яка не дає парафіну загустіти на морозі. Наголошуємо: заливати у бак порцію цього препарату слід саме заздалегідь, не чекаючи, поки солярка замерзне.

Неякісне або просто літнє дизпаливо в морози перетворюється на кисіль. Тому завбачливі “дизелісти” взимку доливають у бак так званий антигель.

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Антилід (видалювач вологи)

Бензиновий автомобіль взимку теж може постраждати через проблеми паливної системи. Вода, яка накопичується у бензобаку в якості конденсату і “домішок” у пальне, в морози замерзає. Льодовий корок може утворитись у бензонасосі, трубопроводах, фільтрі – але результат завжди один: двигун заглухне. Щоб цього уникнути, з осені в бак треба завчасно залити спеціальну рідину – видалювач вологи або антилід.

Шматки льоду на дні бензобака в морози – це ще не найгірший варіант. Більша проблема, коли вода замерзає в паливопроводах або фільтрі.

Акцентуємо – домішку треба заливати завчасно. Бо коли лід у баку перетвориться на шматок льоду, який лякає водія стукотом під час руху, додавати поглинач вологи буде пізно.

Розморожувач

Навіть якщо автомобіль ночує в гаражі, він все одно може потрапити під льодяний дощ і вкритися кіркою криги. Полегшити очищення від неї вікон допоможе рідина-розморожувач. Флакон з розпилювачем варто тримати у багажнику протягом цілої зими. До речі, цей же препарат допоможе розморозити замкову щілину дверей або багажника, треба лише обрати пляшку з розпилювачем, який має режим тонкої цівки.

Антитуман

Запотівання вікон – справжнє лихо нинішніх автомобілів з їхніми добре ущільненими салонами. Поки інтер’єр добре не прогріється, вікна не “розпітніють” – і поїздка на машині не буде безпечною. Препарат-антифог (антитуман) заздалегідь наноситься на основні вікна, і волога на них не конденсується. При цьому рекомендується одне з неважливих вікон не обробляти, щоб саме на ньому збиралася волога з усього салону.

Антифог – спрей проти запотівання вікон – ефективний засіб. Він особливо корисний при коротких поїздках і великій кількості пасажирів в салоні.

Силикон

Напередодні морозів дуже рекомендується обробити спеціальним препаратом гумові ущільнювачі дверей та багажника. У вологи зимові дні буває, що мокрі гумки дверей примерзають до металу – і тоді спроби відкрити двері завершуються зламаною ручкою або порваним ущільнювачем. Для умов української зими буде достатньо невеличкої пляшечки з розрахунку на один-два сімейні автомобіля.

Рекомендація “Авто 24”

Як можна помітити, майже усі засоби зимової автохімії є сенс використовувати превентивно, до настання реальних холодів. Тому приймати рішення щодо їх придбання треба справді вже зараз. Якщо бюджет дозволяє, не пошкодуйте грошей сьогодні – і в зимові холоди вам не доведеться шкодувати про свою надмірну заощадливість.

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