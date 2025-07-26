Злоумышленник похитил катализаторов 600 миллионов долларов, но теперь посидит в тюрьме

На нынешней неделе 41-летний Навин Ханна из Холмдела упомянутого штата признался в организации масштабной сделки сразу на территории нескольких штатов. В результате такой аферы были украдены тысячи каталитических нейтрализаторов из транспортных средств. Все это, как сообщает Офис прокурора США, Северный округ Оклахомы, продано на вторичном рынке за миллионы долларов.

Как сказано в отчете Министерства юстиции США (DOJ), 21 июля 2025 года Навин Ханна признал себя виновным по одному пункту обвинения – в сговоре с целью получения, хранения и распределения краденого в торговле между штатами и пятью пунктами продажи. Ему также предъявлено обвинение в отмывании денег в схеме похищенных товаров.

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Ханна владел компанией D.G. Auto Parts, базирующейся в Нью-Джерси. Эту структуру правоохранители уже признали как "преступное предприятие, покупающее и продающее автозапчасти по всей стране".

Фото: U.S. Department of Homeland Security

Минюст США утверждает, что Ханна в период с мая 2020 года по октябрь 2022 года вступил в сговор с целью покупки и транспортировки в Нью-Джерси большого количества украденных каталитических нейтрализаторов из Оклахомы, Техаса и других штатов.

Затем Ханна перепродавал украденные каталитические нейтрализаторы нефтеперерабатывающему заводу, который добывал драгоценные металлы, принеся Ханне примерно 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов. Видео можно посмотреть здесь.

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"Группировка кражи Ханны воспользовалась трудолюбивыми гражданами Северного округа Оклахомы, похитив каталитические нейтрализаторы, сделав транспортное средство непригодным для использования", – заявил прокурор Клинт Джонсон в Северном округе штата Оклахома.

Дело имеет давнюю историю. Расследование схемы было начато в 2020 году после того, как полиция отметила "резкий рост краж каталитических нейтрализаторов по всей Талси".

Фото: U.S. Department of Homeland Security

Расследование Департамента полиции Талси выявило "национальное преступное предприятие", а ордера на обыски были выполнены в Оклахоме, Техасе, Калифорнии, Нью-Джерси и Нью-Йорке.

В ходе обыска и в рамках сделки о признании вины Ханна во время исполнения ордеров было обнаружено:

4 миллиона долларов наличными;

11 автомобилей класса люкс, включая Lamborghini, два Mercedes AMG, два Ferrari, McLaren, Porsche, Ford F650 Truck и BMW M3;

ювелирные украшения высокого класса и золотые слитки;

более 200 поддонов каталитических нейтрализаторов.

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Ханне грозит от 168 до 210 месяцев лишения свободы, то есть от 14 до 17,5 лет заключения. По этому делу обвиняемыми также проходят более двух десятков других людей, большинство из которых уже признали себя виновными.

Фото: U.S. Department of Homeland Security

"Обвиняемый заработал 600 миллионов долларов и финансировал свой показной образ жизни, покупая и продавая краденые товары. Сложные криминальные схемы могут позволить роскошные автомобили и дома в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе обойдутся в федеральный обвинительный приговор", – сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из уголовного отдела Министерства юстиции.