Зловмисник викрав каталізаторів на 600 мільйонів доларів, але тепер посидить у в'язниці

Нинішнього тижня 41-річний Навін Ханна з Холмдела згаданого штату зізнався в організації масштабної оборудки відразу на території кількох штатах. В результаті такої афери було вкрадено тисячі каталітичних нейтралізаторів з транспортних засобів. Усе це, як повідомляє Офіс прокурора США, Північний округ Оклахоми, продано на вторинному ринку за мільйони доларів.

Як сказано у звіті Міністерства юстиції США (DOJ), 21 липня 2025 року Навін Ханна визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – у змові з метою отримання, зберігання та розподілу краденого в торгівлі між штатами та п'ятьма пунктами продажу. Йому також висунуто звинувачення у відмиванні грошей в схемі викрадених товарів.

Читайте також Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дослідження

Ханна володів компанією D.G. Auto Parts, що базується в Нью-Джерсі. Цю структуру правоохоронці вже визнали як "злочинне підприємство, що купує та продає автозапчастини по всій країні".

Фото: U.S. Department of Homeland Security

Мінюст США стверджує, що Ханна у період з травня 2020 року по жовтень 2022 року вступив у змову з метою купівлі та транспортування до Нью-Джерсі великої кількості вкрадених каталітичних нейтралізаторів з Оклахоми, Техасу та інших штатів.

Потім Ханна перепродував вкрадені каталітичні нейтралізатори нафтопереробному заводу, який видобував дорогоцінні метали, принісши Ханні приблизно 600 000 000 (шістсот мільйонів) доларів. Відео можна глянути тут.

Читайте також Американські "Абрамси", "Бредлі" та "Страйкери" підсилять ЗСУ

"Угруповання крадіжки Ханни скористалося працьовитими громадянами Північного округу Оклахоми, викравши каталітичні нейтралізатори, зробивши транспортний засіб непридатним для використання", – заявив прокурор Клінт Джонсон у Північному окрузі штату Оклахома.

Справа має давню історію. Розслідування схеми було розпочато у 2020 році після того, як поліція відзначила "різке зростання крадіжок каталітичних нейтралізаторів по всій Талсі".

Фото: U.S. Department of Homeland Security

Розслідування Департаменту поліції Талси виявило "національне злочинне підприємство", а ордери на обшуки були виконані в Оклахомі, Техасі, Каліфорнії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

У ході обшуку та в рамках угоди про визнання провини Ханна під час виконання ордерів було виявлено:

4 мільйони доларів готівкою;

11 автомобілів класу люкс, включаючи Lamborghini, два Mercedes AMG, два Ferrari, McLaren, Porsche, Ford F650 Truck і BMW M3;

ювелірні прикраси високого класу та золоті злитки;

понад 200 піддонів каталітичних нейтралізаторів.

Читайте також Знайти зброю у США найпростіше у... припаркованій машині

Ханні загрожує від 168 до 210 місяців позбавлення волі, тобто від 14 до 17,5 років ув’язнення. По цій справі обвинуваченими також проходять понад два десятки інших людей, більшість з яких уже визнали себе винними.

Фото: U.S. Department of Homeland Security

"Обвинувачений заробив 600 мільйонів доларів і фінансував свій показний спосіб життя, купуючи та продаючи крадені товари. Складні кримінальні схеми можуть дозволити розкішні автомобілі та будинки в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі обійдуться у федеральний обвинувальний вирок", – сказав виконувач обов'язків помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті з кримінального відділу Міністерства юстиції.