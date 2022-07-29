З початком війни росії проти України наші співвітчизники почали відмовлятись від всього російського, в тому числі автомобілів. Навіть на ринку вживаних авто їх почали продавати менше.

Найбільші зміни у сфері продажу авто відбувалися на початку повномасштабного вторгнення росії, після запровадження «нульового» розмитнення та згодом, після його скасування.

Разом з цінами змінювалися також інші вподобання українців – щодо брендів та віку легковиків: всі хотіли оновити автопарк на більш свіже та якісне авто. Експерти Інституту досліджень авторинку зібрала дані з усіх автосайтів продажу авто в Україні та визначила, як “нульове” розмитнення оновило український автопарк.

До речі Чи справді в Україні подешевшали вживані авто

Середній вік автомобілів зменшується

На початку року середній вік активної частини авторинку, тобто тих автомобілів, які продавали українці в інтернеті, складав 17,4 року. До початку великої війни він тримався в межах 16,5 року, проте вже в кінці лютого різко зріс до 19 років. До цього могла призвести турбулентність на ринку.

В березні з активної частини ринку вибула значна кількість авто, а активність на ньому перемістилася у західні області. Мільйони українців використовували власні авто для евакуації з небезпечних територій, а не думали про купівлю нового. Якась частина автовласників намагалась терміново продавати машину для того, щоб отримати «швидкі» гроші.



Динаміка зміни середнього віку вживаних легковиків на українському авторинку, січень-червень 2022 року.

У березні ситуація стабілізувалася і ринок повернувся до своїх звичних параметрів — середній вік легковиків повернувся до показника 16,5 року. В кінці квітня, після ухвалення так званого “нульового розмитнення”, середній вік вживаних авто виріс до 17,3 року. Експерти вважають, що це може бути наслідком потрапляння на ринок частини “свіжопригнаних” авто найдоступнішої цінової категорії, а також старих машин, на заміну яким українці везли новіші з-за кордону.

Проте вже у травні середній вік почав знижуватися, а в останній тиждень червня досягнув мінімуму: 14,7 року. Загалом середній вік вживаних легковиків знизився на 1,5 року: з 16,7 року у лютому до 15,2 в червні. Всупереч поширеним міфам, “нульове розмитнення” не зістарило пропозицію на українському авторинку, а “омолодило” її.

Старих авто стає менше

Не менш важливим є порівняння вікової структури пропозиції на ринку. Як в лютому, так і у квітні та червні, найбільше українці пропонують до продажу машини 2005...2008 років випуску. Таких в лютому було 26,3% від загальної кількості оголошень. У квітні — вже 26,7%, а червні — 28,4%. Натомість частка старих авто віком понад 30 років почала скорочуватись: з 11,6% у лютому до 7,8% в червні.

Вікова структура вживаних легковиків на українському авторинку в лютому, квітні та червні.

Тобто з наповненням українського авторинку вживаними авто з-за кордону, ввезених під “нульове розмитнення”, частка найстаріших автомобілів віком понад 30 років зменшилась майже на третину, а новіших — зросла.

Volkswagen і BMW замінюють "Ладу"

Як дослідили експерти Інституту досліджень авторинку, з початку року середня ціна на вживані легковики знизилась майже на 25%, або ж $1000 у грошовому вимірі. Тобто, українці отримали можливість купити краще авто за ті ж гроші. Це підтверджує інша статистика: на ринку зросли частки західних брендів та зменшився їх середній вік, та головне — суттєво зменшилася кількість радянсько-російських "ВАЗів«.

Так, у червні українці пропонували до продажу на 6% більше машин марки Volkswagen, а їх середній вік зменшився на 0,6 року. Натомість частка виробів з логотипом “ВАЗу” зменшилася з 13,2% до 9,3%. Продуктів цієї марки в червні продали на 28,5% менше, ніж в лютому.



Зміна частки на ринку та середнього віку найпопулярніших автомобільних брендів на українському авторинку у лютому-червні 2022 року

Також в червні суттєво зросла кількість оголошень продажу машин марки BMW: на 31%. Загалом середній вік автомобілів зменшився у кожного з 10 найпопулярніших в Україні брендів вживаних легковиків — в середньому на один рік.

Таким чином, умовний вживаний 15-річний Volkswagen з-за кордону заміщує на ринку старий 30-річний ВАЗ, який назавжди вибуває з експлуатації та відправляється на металолом, припускають експерти Інституту досліджень авторинку. Тобто покращуються не лише вікові, але і якісні характеристики автопарку. Простими словами, на ринку з’явилося більше якісніших машин.

Що далі?

Оскільки купівельна спроможність українців обмежена та продовжує знижуватися внаслідок війни, українці в основній масі й надалі купуватимуть автомобілі в ціновій категорії від 2 до 8 тисяч доларів. На дорожчі автомобілі в українців просто не вистачає коштів. Питання лише в тому, які це будуть автомобілі.

Також цікаво як продати або купити запчастини до автомобіля

Враховуючи обставини, оновлювати український автопарк можна заміщуючи найстарішу його частину новішими автомобілями з пробігом, привезеними з-за кордону. Проте внаслідок повернення системи нарахування митних платежів зразка 2018 року, а саме формули акцизного податку, який розраховується в євро та залежить від технічних характеристик авто та його віку, імпорт більшості легкових авто з пробігом став економічно недоцільним. Це може призвести до дефіциту автомобілів найбільш популярної цінової категорії, що своєю чергою потягне зниження середнього віку на авторинку, та, відповідно, в автопарку.

Для того, щоб запобігти таким негативним наслідкам, необхідно провести комплексну реформу законодавства, яка змінить сферу імпорту вживаних автомобілів в Україну, буде враховувати обставини, що склалися, та сучасні реалії. До таких рішень, наприклад, можна віднести скасування на постійній основі акцизного збору на всі транспортні засоби, спрощення процедур митного оформлення за допомогою “розмитнення в смартфоні” через додаток “Дія”, зменшення кількості бюрократичних етапів при імпорті, заміна сертифікації на перший та регулярний техогляд, вважають експерти Інституту досліджень авторинку.