Schmitz Cargobull заснував власну мережу мобільного сервісу, якого в Україні не буде

Першу мобільну майстерню вже передано до однієї з авторизованих майстерень. Як компанія Schmitz повідомляє на своєму сайті, її мобільні сервісні фургони доповнюють сервісну пропозицію допомогою на дорозі. Це передбачає швидкий огляд, встановлення причини, технічне обслуговування та ремонт причепів, холодильних установок та телематичних систем.

Мета полягає в тому, щоб скоротити час простою (несправних) транспортних засобів і таким чином максимально збільшити час безвідмовної роботи. До речі, про це нагадує напис на борту сервісного фургона "more Traileruptime". Це підкреслює мету компанії щодо збільшення часу експлуатації причепів своїх клієнтів.

Читайте також Schmitz випускає причіпну систему на 132 європалети

"Сьогодні я був на об’єкті клієнта та модернізував телематичний блок – за температури 29°C та яскравого сонця. Для клієнта це означає відсутність візиту до майстерні, що вимагало б додаткового часу, додаткових витрат та додаткової організації", – розповідає спеціаліст з обслуговування холодильного обладнання, Cargobull Хатіп Олчай.

Оператор першого фургона Cargobull Хатіп Олчай. Фото: Schmitz Cargobull

На нинішньому етапі проєкт торкнеться мережі в Німеччині. Впродовж наступних трьох-чотирьох років ця програма охопить інші країни, у т.ч. й Україну, де популяція різних типів причепів, і особливо "рефів", цього виробника дуже велика.

Читайте також Україна нарощує парк зерновозів задля продовження експорту збіжжя

Загалом європейська мережа сервісних партнерів Schmitz Cargobull налічує майже 1400 авторизованих майстерень. Автопарк мобільних сервісних фургонів доповнить їх можливості виїзними мобільними бригадами спеціалістів ремонтно-сервісної служби.