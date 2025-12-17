Середній вік легковиків на авторинку України зріс до 16,6 року

За даними Інституту досліджень авторинку, у листопаді 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України досяг 16,6 року. Порівняно з жовтнем показник зріс на дві десяті року, що свідчить про активнішу торгівлю у вікових та бюджетних нішах, де кожна додаткова тисяча гривень має значення.

До речі попит на електромобілі з генератором зростає

Де продають наймолодші авто

Географія змінюється повільно і передбачувано. Найсвіжіші легковики традиційно обертаються у столиці. Київ залишається єдиним регіоном країни, де середній вік проданих авто не перевищує 12 років. У листопаді він становив 11,1 року, і це навіть трохи менше, ніж місяцем раніше. Такий результат пояснюється концентрацією нових та «свіжопригнаних» автомобілів, а також активним попитом на машини віком до 5–7 років.

Другу позицію ділять Закарпатська та Львівська області. Середній вік авто там зупинився на рівні 14,7 року. Захід України продовжує виконувати роль основних «воріт» для імпорту вживаних машин, які хоч і не нові, але помітно молодші за середньостатистичний український автопарк.

Цифрові угоди та старі машини

Цікавий тренд зафіксовано в електронному каналі продажу через Дію. У листопаді середній вік автомобілів, перереєстрованих онлайн, зріс до 17 років. Місяцем раніше він був на дві десяті року меншим. Фактично «цифровий регіон» перетворився на простір для угод із найбільш віковими авто в країні. Старіші машини продаються лише в окремих прифронтових областях.

Це свідчить про те, що сервіс Дія дедалі частіше використовують для максимально простих і швидких угод з недорогими автомобілями. У таких випадках сторони зазвичай домовляються заздалегідь, а електронне переоформлення стає лише фінальним кроком.

Регіони з найбільшими змінами

У листопаді кілька областей показали помітні коливання середнього віку авто при продажах. Найбільше «постаріння» зафіксовано в Рівненській області, де показник зріс одразу на пів року. Це означає, що на ринку активно продавалися саме найдешевші й найстаріші автомобілі.

Схожа ситуація спостерігалася у Чернігівській та Сумській областях, де середній вік зріс на 0,4 року. Ймовірно, наприкінці осені там активізувався попит на максимально доступні транспортні засоби або ж власники почали масово позбуватися старих авто.

Єдиним регіоном із помітним «омолодженням» стала Херсонщина. Там середній вік зменшився на 0,7 року, однак через дуже малі обсяги торгів навіть кілька операцій здатні суттєво вплинути на статистику.

Також цікаво які авто найпопулярніші у корпоративному сегменті

Вік авто залежно від типу приводу

Якщо подивитися на ринок у розрізі типів силових установок, різниця виглядає разючою. Наймолодшими залишаються електромобілі — у листопаді їхній середній вік становив лише 4,7 року. Гібриди теж виглядають доволі свіжо з показником 5,8 року.

Натомість автомобілі з традиційними двигунами вже давно втратили «молодість». Бензинові легковики на вторинному ринку мали середній вік 14,3 року, дизельні — 14,8 року. Найстарішими залишаються машини з газобалонним обладнанням, де середній показник сягнув 18,3 року. Це прямий наслідок того, що ГБО найчастіше встановлюють на старі авто з метою максимально знизити витрати на експлуатацію.