Сервісна помилка Rivian, яка тривала роками, призвела до серйозної аварії

Йдеться про Rivian R1T та R1S 2022–2025 модельних років, які впродовж експлуатації проходили сервісне обслуговування задньої підвіски, пише Carscoops. У певних роботах механікам потрібно було роз’єднувати та повторно встановлювати задні тяги сходження. Проблема в тому, що з 1 квітня 2022 року до 10 березня 2025-го сервісні центри користувалися застарілою інструкцією.

У результаті вузол збирався не відповідно до актуальної проєктної документації. Таке, на перший погляд, дрібне відхилення призводило до того, що шарніри задніх тяг починали працювати з непередбачуваними навантаженнями — з часом це могло завершитися їх повним роз’єднанням просто під час руху.

Аварія вже сталася

Компанія Rivian підтвердила, що дефект, на жаль, не залишився лише потенційною загрозою. Один інцидент уже зафіксовано, і він завершився серйозною дорожньою пригодою. Хоча травми були незначними, сам факт аварії змусив компанію негайно діяти та ініціювати відкликання. Саме цей випадок став ключовим аргументом для офіційного втручання регуляторів і перегляду сервісних процедур.

Масштаб відкликання — майже 20 тисяч авто

Загалом Rivian відкликає 19 641 електромобіль у США. Більша частина з них — це пікапи R1T, яких нараховується 12 610 одиниць. Ще 7 031 автомобіль — це позашляховики R1S. У компанії зазначають, що фактично дефект може бути лише приблизно у 1% машин, але перевірять усі без винятку.

Починаючи з 24 лютого, власники отримають офіційні повідомлення. У сервісних центрах автомобілі перевірять і, за потреби, замінять болти задніх тяг сходження, використовуючи оновлену й правильну процедуру обслуговування.

Це не єдиний головний біль для Rivian

Поточне відкликання лише частина ширшої серії проблем. У грудні Rivian уже оголошувала про відкликання майже 35 000 електричних фургонів для доставки. Тоді з’ясувалося, що переднатягувач ременя безпеки водія може пошкоджуватися через багаторазове неправильне використання.

У сукупності ці випадки кидають тінь не стільки на інженерію бренду, скільки на організацію сервісних процесів — сферу, де помилки можуть мати не менш серйозні наслідки, ніж заводські дефекти.