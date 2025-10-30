SHARP показала електричний мінівен LDK+: домашній комфорт на колесах

Як пише Carscoops, після прем’єри торішнього прототипу, оновлений LDK+ отримав зріліший дизайн із більш традиційними пропорціями. Його передня частина стала виразнішою — повнорозмірні LED-фари інтегровані в приховану решітку радіатора з логотипом Sharp. Двоколірне оздоблення кузова, розсувні двері та вертикальна задня частина додають концепту практичності, а звичайні дзеркала та ручки натякають, що цей мінівен готовий до виробництва.

Інтер’єр — як продовження вашої вітальні

Салон LDK+ створений у стилі лаунж-зони. Усередині є повністю рівна підлога, поворотне водійське сидіння, що обертається назад, та консольний столик. Заднє тримісне сидіння розташоване далі назад, що формує простору зону відпочинку з м’яким підсвічуванням. Sharp називає цей автомобіль “продовженням вітальні” — і недаремно.

Замість величезного 65-дюймового екрана, що був в минулорічній концепції, тут з’явився домашній проєктор із висувним екраном, який перетворює салон на мобільний кінотеатр або комфортний офіс. LDK+ використовує фірмову платформу AIoT (Artificial Intelligence of Things) — систему, що з’єднує авто з домашньою технікою Sharp: кондиціонерами, телевізорами та побутовими акумуляторами. Автомобіль вивчає звички власника, може інтегруватися в сонячну енергомережу та підтримує технологію V2H — живлення будинку від батареї автомобіля.

Технічна база від Foxconn

LDK+ побудований на тій самій платформі, що й майбутній Foxconn Model A, який дебютує у 2027 році. Обидві моделі розроблені як модульні електромобілі, здатні адаптуватися під побутові або комерційні потреби. Хоча Sharp ще не розкрила потужність електропривода чи ємність батареї, очікується, що вони збігатимуться з параметрами Foxconn Model A, котрий вийде на ринки Японії й країн АСЕАН уже через два роки.