Відшуміли свята, ми втягуємося в трудові будні і нарешті можемо оцінити корисність подарунків, отриманих на Новий рік і Різдво.

Сподіваємося, ця стаття не трапиться на очі тим, хто подарував вам не найвдаліший презент. І хоча, як відомо, дарованого коня оцінювати не прийнято, поговорити про корисність подарунка для автомобіліста буде незайвим – так би мовити, на майбутнє.

Тут ми будемо говорити, по-перше, про подарунки, куплені навмання, тобто не замовлені попередньо адресатом, і по-друге, про предмети, які претендують на корисність.

– Алкотестер. Предмет, здавалося б, багатообіцяючий, але як показує багатий досвід журналістів Авто24, малокорисний. Справа в тому, що аматорські “драгери” не мають високої точності, а для нас важливо зловити саме грань “тверезий-нетверезий” (не кажучи вже про узаконениі в Україні 0,2 проміле).

Велику кількість алкоголю в повітрі, що видихається, ці прилади зазвичай фіксують, але про те, що ми відверто п'яні, всім зрозуміло і без електроніки. Загалом, покластися на ці алкотестери не можна – занадто велика у всіх сенсах ціна похибки. Купіть краще вашому водієві міні-ліхтарик або брелок-“пошуковик”, який допоможе знайти залишені десь ключі.

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– Ковпаки. Колісні ковпаки в плані значення багато в чому схожі на диски, адже вони теж прикрашають колеса, заради чого ми зазвичай і міняємо металеву частину колеса. Адже – поклавши руку на серце! – мало хто купує диски для поліпшення їздових характеристик.

А краса коліс – справа дуже інтимна, промахнутися з вибором стилю тут куди легше, ніж вгадати. Тому, якщо машина їздить без ковпаків, подаруйте краще пару балончиків фарби для коліс.

– Пилосос 12 Вольт. Відчутного ефекту працючий від прикурювача пилосос не дає – для справжньої тяги двигун цього девайса повинен живитися ніяк не з 12-вольтової мережі, а від більш високої напруги. Тобто в буквальному сенсі пил він звичайно прибирає, але це простіше зробити серветкою.

Так що краще подаруйте вашому водію пару справжніх серветок з мікрофібри – хто хоч раз спробує їх на торпедо і лобовому склі, той оцінить. Ну або довгий кабель-подовжувач, який дістає від вікна квартири до автомобіля під вікном і дасть змогу працювати нормальним пилососом.

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– Фляжка для коньяку. Для людини, яка хоча б через день повинна сідати за кермо, це не подарунок, а знущання. Він буде стояти модним атрибутом десь в кухонному буфеті, викликаючи тихий смуток власника при кожному випадковому виявленні.

Викинути таку симпатичну і не найдешевшу річ рука мало у кого підніметься, тому щоб не пов'язувати свій образ з негативом, купіть краще в автомагазині або на брендовій АЗС каністру фірмової “незамерзайки” для омивача.

– Світлодіоди. LED-лампи замість штатних ламп гарні тільки тоді, коли у вас вистачить грошей на брендові діодні вироби для фар головного світла – та і то із застереженнями. Але якщо десь на ринку вам запропонують “на подарунок” діодні лампочки для габаритів або поворотників, біжіть від того місця подалі. І за законами держави, і за законами фізики в ліхтарях повинні стояти ті джерела світла, під які вони спроектовані, інакше автомобіль стане просто небезпечним для оточуючих.

До того ж низькоякісні світлодіоди – а інших у цьому сегменті не існує – ненадійні і недовговічні. У підсумку власник, встановивши їх, отримує тільки докори від побратимів по дорожньому руху та клопоти по зворотній заміні даних, вибачте на слові, ламп на нормальні.

Рекомендація Авто24

Ви ще не зрозуміли, що не потрібно купувати водієві в подарунок? Якщо ви далекі від автомобільного світу і вам важко уявити потреби людини за кермом, порадьтеся з будь-яким автомобілістом, скажімо, хоча б їз досвідченим водієм таксі. Але спершу постарайтеся побільше дізнатися про того, кому ви збираєтеся робити презент – адже цінність будь-якого подарунка полягає саме в тій увазі, яку ми приділяємо людині.

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