Сільський НПЗ з Хмельниччини виробляв дуже неякісне пальне

Наприкінці вересня правоохоронці викрили факт нелегального виробництва пального в одному із сіл неподалік Хмельницького. Нині "оголосили підозри керівництву ТОВ, яке займалось нелегальним виробництвом пального та забрудненням земель".

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці поліцейське відомство Хмельницької області, одне з місцевих підприємств на земельній ділянці неподалік Хмельницького налагодило виробництво пального з відпрацьованих автомобільних шин.

Читайте також У Хмельницькому комунальники відшкодують ремонт Mercedes-Benz, на який впало дерево

У ході виробничого процесу довколишні землі забруднювалися нафтопродуктами та важкими металами. Нелегальне виробництво жодним чином не відповідало екологічним нормам: промислові та інші відходи потрапляли в ґрунт, що завдало шкоди навколишньому середовищу.

Виготовлене пальне підприємство продавало і, як кажуть, чомусь власний транспорт ним не заправляло. Фото: ГУНП Хмельниччини

Дослідження проведено й протокольно засвідчено усі показники негативного впливу на довколишнє середовище: ґрунти забруднено понад норми нафтопродуктами, марганцем, міддю, свинцем та цинком.

У рамках розслідування проведено 12 санкціонованих обшуків на місці виробництва та в причетних до цього осіб.

Читайте також На Хмельниччині закупили партію "швидких"

Усіх фігурантів справи буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За скоєне діяння керівнику ТОВ та його заступнику загрожує до 5 років ув’язнення.

Окрім цього, одному з причетних до незаконної оборудки висунуто звинувачення ще й за ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Невдовзі чоловіки постануть перед судом.