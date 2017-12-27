У Державній службі статистики підрахували, яку суму українці заплатили за пальне. Так, загальні витрати на бензин склали 4,55 мільярди гривень, дизельного палива – 3,85 мільярда, пропану і бутану – 1,47 мільярда.

Про це йдеться у звіті Держстату.

Порівнюючи дані з 2016 роком, кількість продажу бензину через АЗС зменшилась на 12,1 %, а дизельного пального – на 7,7 %. Водночас українці надали перевагу пропану та бутану, оскільки їх продаж збільшився на 15,1 %.

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За підрахунками Держстату, упродовж листопада українці придбали 126,4 тисяч тонн бензину, 131 тисячу тонн дизельного пального та 65,6 тисяч тонн пропану та бутану.

При формуванні статистики не враховувалися показники продажу пального на окупованих територіях Донбасу та Криму.