Різниця між найуспішнішими та аутсайдерами просто величезна.

У 2019 році автовиробники продали понад 17 мільйонів нових автомобілів лише в США. Перехід на кросовери та позашляховики збільшив ціни, оскільки споживачі надають перевагу великим транспортним засобам. Це означає, що ці компанії отримують величезний прибуток, а нове дослідження VisualCapitalist.com показує, скільки автовиробники заробляли за щосекунди протягом 2019 року.

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Дослідження розглядало валовий дохід минулого року для 19 автовиробників, які випустили 92 мільйони нових автомобілів у всьому світі, і два з них мають значну перевагу над рештою – це VW Group та Toyota. Минулого року вони заробляли по $9202,88 і $8946,58 на секунду, відповідно. Це набагато більше, ніж отримував виробник, що посів третє місце у списку – Ford щосекунди отримував по 4946,58 доларів.

Враховуючи кількість брендів VW Group та частку люксових марок (Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti) у структурі концерну, не дивно, що компанія має такий високий показник. А от друга позиція Toyota у цьому списку є сюрпризом, адже японський виробник має лише два дочірні бренди – Lexus та Daihatsu. При цьому Toyota заробляла щосекунди вдвічі більше, ніж японський конкурент Honda, який заробив $4537,67.

Внизу списку є такі виробники автомобілів, як Tesla і Subaru, обидва заробляли менше 1000 доларів на секунду: 780,06 та 904,05, відповідно. Mazda та Suzuki вдалось вийти за межі тисячі – ці виробники заробляли по 1017,88 та 1104,86 доларів на секунду.

Концерн GM заробив більше, ніж FCA – 4351,76 доларів проти 3856,10, а BMW випередила Mercedes на кілька сотень доларів. Навіть Hyundai перевершив Kia – 2879,25 проти 1585,49 доларів. Розміри та масштаби світової автомобільної промисловості величезні, і це дослідження повторює, наскільки це важливо для світової економіки. Навіть найменші автовиробники заробляють мільярди доларів на рік.

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