Зараз ремонт доріг активно використовується політиками для піару. А для реального відновлення дорожньої інфраструктури навіть існуючими передвиборчими темпами знадобиться близько 100 років.

Аналітики Світового економічного форуму (ВЕФ), неурядової організації, яка досліджує глобальні процеси, визнали українські дороги одними з найгірших у світі. В останньому “дорожньому” рейтингу ВЕФ Україна помістили на 130 позицію з 138.

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У Міністерстві інфраструктури погоджуються, що близько 95% українських доріг знаходяться в жахливому стані, та доповідають про 4 тис кілометрів доріг, відремонтованих за останні кілька років. Це при загальній протяжності дорожньої мережі в 170 тис км.

Хоч темп поновлення дорожньої мережі і прискорився за останні роки, але цього недостатньо, щоб привести траси в придатний вид протягом 10-20 років, кажуть експерти.

Наприклад, у 2017 році зірваний план з капітального ремонту, так як з виділених 35 млрд гривень, в хід пішли тільки 20 млрд гривень. У поточному році вже освоєно близько 20 млрд гривень, а на кінець липня понад 750 км доріг відремонтовано. Сьогодні роботи зосереджені на ключових міжобласних і міжнародних магістралях, включаючи проект Gо Нighway.

Для поліпшення ситуації у фінансах галузі з початку року почав діяти Дорожній фонд, який наповнюється через надходження від акцизу на паливо і ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби. Завдяки йому автодорожня галузь має отримувати гарантоване українською державою фінансування.

У 2018 році 60% коштів фонду підуть на ремонт доріг державно значення (47 тис. Км), якими опікується “Укравтодор”, а 35% - на місцеві дороги (123 тис. Км), за які в зв'язку з децентралізацією відповідають тепер регіональна влада . Ще 5% з фонду підуть на фінансування заходів безпеки на дорогах.”У цьому році - це майже 33 млрд гривень (мається на увазі Дорожній фонд, - Авт.). Плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей, понад 14 млрд гривень”, - заявляв міністр інфраструктури Володимир Омелян, кажучи про обсяг фінансування на 2018 рік.

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Крім того, владою була прийнята Державна цільова програма розвитку доріг на 2018 - 2022 роки, яка декларує маршрутний принцип оновлення трас і відмову від поточного ремонту. Згідно з документом, головними “спонсорами” дорожніх проектів повинні стати інвертори. Передбачається, що протягом 5 років вони в рамках концесії повинні профінансувати галузь на 113,8 млрд гривень, що, погодьтеся, дуже сміливі очікування.

Також урядом прийнята стратегія Drive Ukraine 2030 яка передбачає появу “10 автобанів і мережі сучасних автодоріг по всій країн”. В цій же програмі передбачено будівництво Hyperloop. Втім, ці документи лише концептуально позначають фронт робіт, а як буде насправді - покаже час.

Сьогодні, тема доріг стала частиною передвиборного процесу. Цим активно користуються політики, святкуючи ледь не кожен відремонтований кілометр, та встановлений дорожній знак.

Однак, якщо говорити про дорожню мережу країни, то при нинішньому фінансуванні і темпі ремонту (близько 2 тис. Км доріг на рік), дорожня мережа країни відновиться через 100 років. Крім іншого, реконструкції потребують 9 тис. аварійних мостів з 17 тис. існуючих.

“Щоб відремонтувати мережу доріг загального значення (170 тис. Км) на високому рівні, потрібно близько 2,7 трильйона гривень і близько 20 років. Це можливо в рамках нашого ВВП, якщо політика буде спрямована не тільки на освоєння грошей в сфері будівництва доріг, а й на будівництво відповідної інфраструктури. Зокрема, будівельної техніки та сучасних заводів. Якщо говорити про операційні ресурси, то державі потрібно було виділити близько 500 мільярдів гривень. Зараз велика частина грошових коштів йде за кордон до виробників компонентів для ремонту доріг і техніки. На даний момент у нас безгосподарне ставлення керівництва країни до ремонту доріг. Вдало імітуються проекти, після чого відремонтовані дороги через рік мають суттєві дефекти” - коментує директор консалтингової компанії William Invest Expert Віктор Медведь.

“Наприклад, в Кіровоградській області дефекти, які могли виникнути на 5-6 році експлуатації, а утворилися через 12 місяців. Крім того, багато доріг не дороблені, немає водовідведення. Крім цього, існує велике корупційне навантаження. Велика частина підрядників наймає різноробочих без відповідної кваліфікації і платить їм “чорний нал”. Також часто завозять для роботи іноземців та таким чином просто виводяться гроші за кордон”, - каже експерт.

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Відзначимо, що якість доріг сильно впливає на статистику ДТП. За інформацією поліції, протягом січня-червня поточного року в аваріях загинуло 1 237 чоловік і близько 11 тис. постраждали. Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначає, що “якщо скласти всі ті кошти, які були вкладені в дороги з 1991 року, то в Україні повинні бути автобани рівня хоча б Польщі або Угорщини”.Також експерт вказав на нездатність правоохоронної системи реагувати на факти зловживань і корупції при утриманні та ремонті доріг.