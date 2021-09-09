Нову версію середньомоторного купе зробили на 145 кілограмів легшою за дорожню модель, замінили коробку передач на секвентальну xTrac та додали велике антикрило ззаду. І це ще не всі зміни.

Покупці дорожньої версії Lotus Emira матимуть вибір між 3,5-літровим V6 від Toyota та 2-літровим турбомотором від Mercedes-AMG, тоді як Emira GT4 буде доступна виключно з тойотівським мотором.

Також цікаво: Cupra UrbanRebel: бунтівний хетчбек з велетенським спойлером

Машині з індексом GT4 покладено 3,5-літровий V6 з приводним нагнітачем Harrop TVS 1900. Він продукує ті ж 400 кінських сил, що й агрегат дорожньої моделі, але поєднується з шестишвидкісною секвентальною коробкою передач xTrac і диференціалом підвищеного тертя.

Новими для Emira GT4 стануть кузов з композиту, гальма Alcon та ABS Bosch Motorsport. Підвіски спереду і ззаду – на подвійних важелях, із койловерами Öhlins та стабілізаторами поперечної стійкості, каркас безпеки, шеститочкові ремені безпеки, система пожежогасіння та 96-літровий паливний бак омологовані FIA. При при цьому версія GT4 на 145 кілограмів легша звичайної Emira.

Для сезону 2022 року британський автовиробник планує випустити обмежену кількість Emira GT4, а у 2023 році збільшить обсяг виробництва, якщо на спорткар буд попит. Фізичний дебют трекового спорткара відбудеться до кінця цього року на власній трасі фірми в англійському Хетелі. Тоді ж має бути розкрита і ціна Lotus Emira GT4.

Фото: Lotus Emira GT4 / Lotus