У YouTube існує кілька популярних каналів, що регулярно публікують відео з пригодами на дорозі. Часом страшні, а часто навіть смішні ситуації нагадують про те, що за кермом потрібно завжди бути обережним.

У підбірці використовуються відеозаписи з автомобільних реєстраторів водіїв з усього світу. Як зазначено у описанні відео – жодна з показаних аварій не мала фатальних наслідків.

Дорога – місце підвищеного ризику. Взимку ризик значно зростає, через погані погодні умови та необачних водіїв, що використовують шини не за сезоном. А у наших реаліях до небезпечних факторів додаються ще й погані дороги. Відео було розміщено на каналі 7 Car Crash Compilation у YouTube.

Одним з цікавих епізодів цього відео є “розвантаження” вантажівки, що перевозила меблі та інші домашні речі. Через те, що вантаж перевозився у кузові незакріпленим, проїжджаючий назустріч автомобіль повітряним потоком підняв частину дивану та викинув прямо на проїжджу частину перед автомобілем, що рухався позаду. Таке собі вітрило могло нанести чималих збитків, якби автомобіль, що їхав слідом, був ближче.

Дивіться відео автомобільних аварій 2018:

Обгони на швидкості по засніженій трасі, проїзд перехрестя на червоне світло, п’яні водії, раптово вискакуючі перехожі – усе це, та багато інших факторів становлять небезпеку на дорозі. Тож дивіться, та не повторюйте таких “подвигів”. Будьте уважні та обережні за кермом.

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