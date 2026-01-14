TAD з Хмельниччини підкорює американський ринок перевезень

Заснована в Америці компанія також буде займатися перевезеннями. Організаційні процедури становлення вже йдуть повним ходом.

Новину про започатковану діяльність на американському ринку озвучив на своїй ФБ-сторінці озвучив засновник та власник української компанії з виробництва спеціальних причепів TAD Віталій Мельник.

Читайте також Українські напівпричепи TAD почали замовляти великими партіями



Машини взяли з нульовим пробігом

Американська компанія, керувати транспортно-логістичним напрямком роботи якої доручено Віталіні Мельник, донці господаря TAD, на стартових позиціях вже придбала перші п’ять вантажівок. Це – легендарні Peterbilt, 4- та 3-вісні тягачі у гарній комплектації, орієнтовані на oversized, тобто негабаритні перевезення.

Усі машини спеціально вибрано з подовженими кабінами. В таких салонах передбачена житлова й побутова зона з усіма зручностями для відпочинку у довготривалих рейсах.

Сімейний бізнес підприємця з Хмельниччини непомітно переріс в транскордонний й набирає у США семимильну ходу. Фото: Віталій Мельник

Вся техніка нова, безпосередньо із заводів. Активно формується команда водіїв та менеджерів, здійснюється конкретний моніторинг для надання послуг з перевезення негабариту. Вже кинуто клич до вихідців з України доєднатися до компанії, назва якої ще не озвучена.

Українським тралам в США бути

Попри те, що тут очікують надходження замовлених перших причепів RGN та STEP DECK extendable trailers, надалі компанія буде орієнтуватися на причіпні системи українського бренду TAD. Ними планується не тільки комплектувати власний автопарк в Чикаго, але й виводити на ринок США.

Читайте також Що українські компанії показали на виставці вантажівок в Ганновері

Зазначається, що у процесі виготовлення перебуває перший причіп для такого постачання. Нині в колаборації з американською компанією такий причіп вже виробляється на українському заводі.

Український напрямок також розвивається

В Україні створено одну з найпотужніших логістичних компаній у своїй галузі TAD transportation of oversized cargos (Перевезення негабаритних вантажів TAD). В компанії сподіваються, що 2026 буде для дуже цікавим та змістовним у транспортно-логістичному сегменті.

Вже спрямовано інвестиції на розширення українського флоту. Зокрема буде приріст на 33 нові авто, переважно 4-вісні надпотужні тягачі Volvo та MAN.

Яким за обсягом та кількістю буде американський парк компанії, не повідомляється, але перша партія магістральних тягачів свідчить про амбітні плани. Фото: Віталіна Мельник

Очікується комплектація автопоїздів великою та різноманітною кількість модульних причіпних систем, зокрема "телескопами" до 76 м, ліфтерами для перевезення великих вітряків тощо.

Звісно, все оновлення до магістральних тягачів буде власного бренду - TAD manufacturing of special trailers (Виробництво спеціальних причепів TAD).