Таке зіткнення не може вважатися ДТП, бо відбулося не на дорозі

Інцидент стався у неділю вранці, 29 червня 2025 року. Комерційний автомобіль Ford Transit Connect служби організації харчування протаранив припаркований літак American Eagle Embraer E175LR.

У короткому повідомленні airlineratings.com, не подаються подробиці, констатується лише факт аварії. Подія не належить до категорій ДТП, оскільки сталася поза межами дороги загального користування в режимній зоні паркування літальних апаратів.

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Удар від зіткнення був потужний. Мінівен кейтерингової компанії розчавило під літаком, його дах сплющило. На щастя, водій машини не постраждав, але через отримані легкі травми був доправлений до місцевої лікарні для ретельнішого обстеження та надання необхідної допомоги.

Фото: сайт airlineratings.com

Літак, що експлуатувався авіакомпанією Republic Airways від імені American Eagle, на момент інциденту був порожній. З фото видно пошкоджене днище, характер якого свідчить про виведення ЛА з експлуатації на довгий час.

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Більш детально про пошкодження буде з’ясовано в ході експертної оцінки спеціалістів. Після зіткнення літак було відбуксировано до ангара для технічного обслуговування American Airlines для подальшого огляду.

Однак вже зараз експерти запевняють, що збитки від простою літака Embraer E175LR будуть великі. Це доволі популярний регіональний реактивний літак, який зазвичай використовується авіакомпанією American Eagle для коротких та середніх рейсів.

Фото: сайт airlineratings.com

У стандартному серійному виконанні він має 76 місць, включаючи 12 місць першого класу, 20 місць преміум-економу та 44 місця економу.

Слідство триває. Ймовірно, винуватцем інциденту буде визнано водія та компанію LSG Sky Chefs, яка є світовим лідером у сфері авіаційного кейтерингу та бортових послуг. До речі, це дочірня компанія Deutsche Lufthansa.