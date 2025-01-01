Тендерні заробітки чиновниці пішли на мільйони гривень

Все-таки випливла така мерзенна справа назовні. Оборудку посадовиці викрили детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області. Як йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці цього відомства, жінку судитимуть.

В ході досудового розслідування встановлено, що уповноважена особа із публічних закупівель у липні минулого року погодила договір про закупівлю спецтехніки вартістю більше ніж 9 млн грн. Все було ніби законно й витримано процедурою державних закупівель. Але…

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Посадовиця в інтересах постачальника, приватного підприємства, порушила вимоги чинного законодавства під час формування очікуваної вартості та визначення переможця тендеру.

За результатами судових товарознавчої та економічної експертиз переплата завдавала збитків бюджету на понад 2,7 млн грн.

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На цій підставі уповноваженій особі органу самоврядування Полтавської громади "повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від займаної посади на 1 місяць".

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.