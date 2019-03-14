14:55, сьогодні

Трансляція розпочнеться наживо 15 березня о 4 ранку за Київським часом. Під час прем'єри Ілон Маск розкриє усі технічні подробиці своєї п'ятої моделі.

Прем’єра нового компактного кросовера Model Y відбудеться традиційно для Tesla поза межами міжнародних автосалонів. Автомобіль покажуть на спеціальному заході у Лос-Анджелесі і транслюватимуть презентацію у прямому ефірі.

За місцевим часом Лос-Анджелесу прем’єра Tesla Model Y відбудеться 14 березня, в Україні ж у цей час буде вже четверта година ранку 15 березня. Напередодні компанія Ілона Маска оприлюднила тізер нового електрокара.



Відомо, що Model Y буде приблизно на 10 відсотків більшим за седан Model 3 і приблизно на стільки ж дорожчим. Таким чином у модельній лінійці бренду автомобіль займатиме місце на одну сходинку нижче від Model X. Також відомо, що конструктивно новинка на 75 відсотків складатиметься з компонентів Model 3. Це дає підстави для припущення, що й силові установки кросовера і седана будуть однаковими. Деталі дізнаємось вже скоро.

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