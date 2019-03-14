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Трансляция состоится в прямом эфире 15 марта в 4 утра по киевскому времени. В ходе премьеры Илон Маск раскроет все технические подробности своей пятой модели.

Премьера нового компактного кроссовера Model Y состоится традиционно для Tesla вне международных автосалонов. Автомобиль покажут на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе и будут транслировать презентацию в прямом эфире.

По местному времени Лос-Анджелеса премьера Tesla Model Y состоится 14 марта, в Украине же в это время будет уже четыре часа утра 15 марта. Накануне компания Илона Маска обнародовала тизер нового электрокара.



Известно, что Model Y будет примерно на 10 процентов больше седана Model 3 и примерно на столько же дороже. Таким образом в модельной линейке бренда автомобиль будет занимать место на одну ступеньку ниже Model X. Также известно, что конструктивно новинка на 75 процентов состоять из компонентов Model 3. Это дает основания для предположения, что и силовые установки кроссовера и седана будут одинаковыми. Детали узнаем уже скоро.

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