Tesla Wireless Charger коштує у шість разів дорожче за аналоги, та кого це зупинить?!

Бездротовий зарядний пристрій Tesla Wireless Charger призначений для iPhone, хоча може живити і гаджети на ОС Android. Зарядка підтримує стандарту Qi.

Свою фірмову зарядку Tesla оцінила у $65, у той час як середня вартість аналогічних пристроїв від інших виробників коливається у межах 10-15 доларів. Думаєте, їх не будуть розкуповувати, як гарячі пиріжки? Нагадаємо, 200 дошок для серфінгу від Tesla з цінником у півтори тисячі доларів розкупили за один день!

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Tesla ж заявляє, що така вартість обумовлена ​​дизайном, як у автомобільної зарядки Powerwall, а також преміальними матеріалами. Власне і сам логотип Tesla чогось вартий...



Фото: Бездротовий power bank від Tesla / Tesla

Характеристики гаджета не надто вражаючі: ємність батареї – 6000 мАг. За інформацією виробника цього вистачить, аби живити смартфон протягом 18 годин інтернет-серфінгу або 21 години розмов. Пристрої на Android можна заряджати за допомогою USB кабеля через порти Type C та Type A для більш швидкої зарядки.

Потужність “павербенка” обмежена 5 Вт, тоді як iPhone 8, 8 Plus та X заряджаються від джерела струму потужністю 7,5 Вт, тож вони заряджатимуться довше.

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