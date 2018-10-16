Цього разу це не просто черговий твітт Ілона Маска, є документальне підтвердження.

Минулого тижня Ілон Маск твіттнув фотографію з підписом “Teslaquila coming soon”, анонсуючи брендовий алкоголь під власною маркою.

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Звільнення? Відсвяткуємо текілою! 12 жовтня, усього через два тижні після звільнення Ілона Маска з посади голови компанії Tesla всюдисущий підприємець показав своїм фанам у Twitter дизайн пляшки текіли Teslaquila, пообіцявши, що вона “скоро з’явиться [у продажу]”.

Телеканал CNBC повідомив, що Tesla і справді подала заявку до “Відділу патентів і торговельних марок США” на реєстрацію торгової марки, яка буде використовуватись для “дистильованого алкоголю з агави”. Заявку подано на назву Teslaquila.



Ілон Маск – герой багатьох інтернет-мемів, найпопулярніший з яких “Як тобі таке, Ілон Маск?”. А як вам таке, дотепники?

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