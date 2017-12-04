За перші 10 місяців 2017 року японський концерн Toyota продав 7,2 мільйони нових автівок – це на майже 1,6 мільйона більше, аніж найближчий конкурент Volkswagen.

Про це свідчать дані, оприлюднені focus2move.

Як зазначає видання, ріст світової економіки в ІІІ кварталі 2017 року позитивно відбився на продажах автомобілів у світі, зокрема у Бразилії та Росії. З іншого боку, автовиробники зіткнулись із зниженням темпів купівлі автомобілів у Китаї, що особливо відчули на собі корейські компанії.

Читайте також: Новий концепт Toyota: інфрачервоні камери та зйомні протитуманні фари

Загалом ринок за перші 10 місяців року зріс на 2,2%. Лідером залишається Toyota (7,24 мільйона проданих автівок, ріст +3,4%), однак у жовтні відчутно додав Volkswagen (загалом 5,645 мільйона, +5,1% росту в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року). На третьому місці Ford – 5,087 мільйона.

Читайте також: Український авторинок завмер

Запекла боротьба цьогоріч йде за 4 місце між двома японськими концернами – Honda випереджає Nissan лише на 6 тисяч проданих авто – 4,242 проти 4,236 мільйона відповідно. До десятки також входять Hyundai, Chevrolet, KIA, Renault та Mercedes.