Свого часу цей спорткар був "доступним японським Порше" і у найближчі роки компанія може відродити модель у вигляді електрокара.

За інформацією британського видання Аutocar четверте покоління Toyota MR2 може з’явитись у середині 2020-х, як спортивний електрокар початкового рівня.

MR2 мала кілька ключових особливостей, за які її цінували: середньомоторне компонування, низький центр маси та відмінну керованість.

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Фото: рендери Toyota MR2 2020 / 2019 Toyota, Аutocar, Мotor1

У інтерв'ю на Паризькому автосалоні раніше цього місяця європейський віце-президент з продажу та маркетингу компанії Toyota, Метт Харрісон, підтвердив Autocar, що автовиробник знаходиться на “етапі обговорення” сучасного наступника MR2, причому зазначив, що ця модель є у списку потенційних претендентів на появу у модельній лінійці бренду.

Британський журнал стверджує, що з високою вірогідністю рушійною силою новинки буде електрична силова установка. На користь цієї версії говорить той факти, що шасі Toyota New Global Architecture має значний потенціал для застосування, у тому числі і для моделі такого класу. А сучасний тренд на електрифікацію, вочевидь, не залишить творцям нової MR2 іншого вибору.

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