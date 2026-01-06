Toyota Tacoma отримала історичний рекорд продажів в США

За підсумками року Toyota реалізувала 274 638 пікапів Tacoma, що на 42,4% більше, ніж роком раніше, повідомляє Motor1. Лише у грудні було продано понад 25 тисяч автомобілів, що також перевищує показник аналогічного місяця минулого року. Цей результат перевершив попередній рекорд 2021 року, коли було продано 252 490 одиниць, і став абсолютним максимумом для моделі.

Беззаперечна перевага над конкурентами

Tacoma продовжує домінувати у сегменті середньорозмірних пікапів у США. Для порівняння, Chevrolet Colorado за рік розійшовся трохи більш ніж 107 тисячами авто, Nissan Frontier — близько 65 тисячами, а GMC Canyon — лише 36 тисячами. Навіть з урахуванням відсутніх фінальних даних щодо Ford Ranger, жоден із суперників не наблизився до показників Toyota.

Зростання бренду Toyota загалом

Toyota Crown Signia

Успіх Tacoma став частиною ширшої позитивної динаміки бренду. Загальні продажі Toyota у США зросли на 8 відсотків у річному вимірі. Добре себе показали Prius, Corolla та Camry, а гібридні й плагін-гібридні моделі брендів Toyota та Lexus разом забезпечили майже 47% усіх продажів. Не всі моделі зростали однаково, проте саме Tacoma стала ключовим драйвером результатів.

Попит на пікапи залишається високим

Рекордні продажі Tacoma підтверджують, що інтерес до середньорозмірних пікапів у США залишається надзвичайно сильним, навіть на тлі електрифікації та змін у модельних лінійках. Попри майбутню появу нових конкурентів, зокрема Ram Dakota, позиції Tacoma виглядають більш ніж упевнено.