Volkswagen вже кілька тижнів маленькими частинами показував свій електричний суперкар для Pikes Peak. Тепер можна роздивитись його повністю та зазирнути у кабіну.

Лютий електричний болід Volkswagen I.D. R Pikes Peak готовий штурмувати схили гори, аби довести світу, що електрокари VW мають виняткову продуктивність.

Дизельгейт усе ще свіжий у пам’яті, та настав час електрокарів. Німецька компанія намагається позбутись негативного забарвлення свого іміджу. Нещодавно ми писали про те, що Volkswagen збирається стати менш німецьким та змінити логотип. Ще одним провісником змін на краще має стати електрокар I.D. R Pikes Peak, який передує масштабній електрифікації модельного ряду марки.

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I.D. R Pikes Peak повинен перевершити рекорд 2016, встановлений Райсом Мілленом на електрокарі e0 PP100, побудованому за підтримки проекту Hyundai Project IONIQ. Міллен два роки тому зумів подолати 20-кілометровий підйом за 8: 57.188. Серед числених класів техніки, що бере участь у змаганнях, Volkswagen обрав клас Electric Modified для несерійних електрокарів вільної конструкції.

Фото: Volkswagen I.D. R Pikes Peak / Volkswagen AG

Востаннє Volkswagen приймав участь у “гонці в хмарах” 31 рік тому – у 1987 році честь марки відстоював 652-сильний Golf, та результат виявився далеким від успішного.

Pikes Peak International Hill Climb – щорічні перегони, старт яких проходить на висоті 1440 метрів над рівнем моря і закінчується “у хмарах” на висоті 4300 метрів. Дорога складається з більш ніж 156 поворотів, її протяжність 20 км.

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