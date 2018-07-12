Цей хетчбек був створений британцями з любов'ю спеціально для урочистостей з нагоди шлюбу їхнього принца Гаррі та Меган Маркл.

MINI Cooper S, створений для королівського весілля, буде проданий на благодійному аукціоні у Гудвуді, а кошти надійдуть у Асоціацію Дітей з ВІЛ.

Автомобіль створено у єдиному екземплярі. Він має кришталево білий кузов з графічною аплікацією, виконаною вручну. Дизайнери використали кольори британського та американського прапорів, створивши абстрактну композицію, яка проявляється також у салоні хетчбека.

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Окрім окрасу, Copper отримав кілька спеціальних деталей, таких як накладки на сигнали поворотів з ініціалами “М” та “Н”, світлові написи “Just Married” (Молодята), а також ще кілька символічних написів у салоні.

Торги почнуться з одного фунту і організатори аукціону, котрий відбудеться під час Фестивалю швидкості у Гудвуді, розраховують виручити за особливий хетчбек якмога більше, аби передати ці кошти на благодійність.

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