Турецький перевізник зміг вимкнути тахограф вантажівки: у скільки йому це обійшлося

У середу, 5 листопада 2025 року, офіцери дорожнього відділу Білефельдського дорожнього патруля у співпраці з BALM (відділення в Мюнстері) перевірили роботу на стоянці "Aurea" поблизу Реди-Віденбрюка 34-річного турецького водія. Про цей випадок пише Polizei NRW Bielefeld.

Під час перевірки інспектори виявили порушення у фіксації часу керування та відпочинку. Огляд показав, що блок керування вантажівки, якій було менш як два тижні, вже мав ознаки втручання.

Я не я і хата не моя

Після різних тестів щодо споживання струму блок керування зняли та оглянули спеціалісти. Було виявлено ознаки втручання. Блок керування вже не був у нормальному стані, як це передбачено виробником.

Це було видно, оскільки перша реєстрація вантажівки відбулася менш ніж два тижні тому, тобто вона була практично новою.

Як водій вантажівки, так і відповідальна компанія з Туреччини заперечували всі звинувачення у маніпуляціях. Однак перевірка у спеціалізованій майстерні в Беккумі підтвердила зміну пристрою керування.

Що виявили фахівці насправді

Після подальшого ретельного обшуку кабіни було виявлено прихований тумблер та відповідний джгут проводів, що веде до панелі приладів/блоку керування.

Дослідження показало, що тумблер можна використовувати для зміни активності блоку керування на "Час відпочинку" під час руху. Після цього швидкість автомобіля ніби-то знижувалася до 0 км/год.

Перевірка кабіни тягача з елементами демонтажу панелі цього перевізника влітку також виявила "вимикач тахографа". Фото: Polizei NRW Bielefeld

Подібне у перевізника вже було влітку

Маніпуляція не лише дозволяла уникати перерв, а й вимикала системи безпеки — ABS, ESP, адаптивний круїз-контроль, створюючи серйозну небезпеку на дорозі. Ця турецька компанія вже потрапляла у подібний скандал в липні.

Після підтвердження підробки на спеціалізованій СТО BALM наклав на перевізника штраф у 30 000 євро, який компанія внесла упродовж двох днів.