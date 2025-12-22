Типові помилки на теоретичному іспиті з ПДР

Під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС кандидати у водії часто припускаються однотипних помилок. Як результат близько 80% кандидатів провалюють іспит, що несе у собі значні корупційні ризики. Фахівці Головного сервісного центру МВС проаналізували результати тестувань і визначили п’ять тем, які викликають найбільші труднощі.

Рух за жестами регулювальника

Найпоширеніша проблема — нерозуміння або плутанина у значенні жестів регулювальника. Кандидати неправильно визначають дозволені напрямки руху або забувають, що сигнали регулювальника мають пріоритет над світлофором і дорожніми знаками.

Проїзд нерегульованих перехресть

Помилки виникають під час визначення черговості проїзду. Особливо складними є ситуації з другорядними дорогами, наявністю трамвайних колій або перешкодою праворуч. Часто ігнорується базове правило «перешкоди справа».

Проїзд перехресть з круговим рухом

Кандидати плутаються у наданні переваги та виборі смуги руху. Типова помилка — неврахування дорожніх знаків, які встановлюють пріоритет, або неправильне застосування загальних правил руху по колу.

Застосування вимог дорожньої розмітки

Труднощі викликає трактування горизонтальної розмітки. Найчастіше неправильно розуміють значення суцільних і переривчастих ліній, стоп-ліній, напрямних стрілок, а також поєднання розмітки з дорожніми знаками.

Надання домедичної допомоги

Окремий блок складних питань стосується домедичної допомоги. Помилки пов’язані з алгоритмом дій у разі масивної кровотечі, переломів, опіків, втрати свідомості та проведення серцево-легеневої реанімації. Кандидати плутають послідовність дій, співвідношення натискань і вдихів під час СЛР та способи зупинки кровотечі.

Рекомендації для підготовки

Майбутнім водіям радять не обмежуватися механічним заучуванням відповідей. Важливо розуміти логіку Правил дорожнього руху та базові принципи домедичної допомоги. Це допоможе не лише успішно скласти іспит, а й правильно діяти в реальних дорожніх ситуаціях.

Нагадаємо, теоретичний іспит складається з 20 питань, на які відводиться 20 хвилин. Допускається не більше 2 помилок. У разі невдачі повторна спроба можлива через 10 календарних днів, тобто записатися на іспит можна на 11-й день після попередньої спроби.