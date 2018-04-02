Після внутрішнього розслідування компанія Tesla повідомила, що автомобіль рухався у режимі автопілота, та водій знехтував попередженнями системи про необхідність узяти управління у свої руки.

Проаналізувавши дані, зібрані з бортового ПК зруйнованого Model X, компанія Tesla підтвердила, що в момент зіткнення функція автопілотування була ввімкнена. Однак винним у аварії комп’ютер не визнають.

Як ми вже повідомляли, 23 березня на шосе у Маунтін-В'ю сталася трагічна ДТП за участю Tesla Model X – електромобіль на високій швидкості зіткнувся з бетонним роздільником. Водій електрокара від отриманих травм помер в лікарні. Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розслідувала цей інцидент, а ЗМІ повідомили, що загиблий водій неодноразово скаржився на несправність автопілота Tesla. Після власного розслідування Tesla обнародувала інформацію зі своєю точкою зору на інцидент.

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За інформацією автовиробника, незадовго до моменту зіткнення водій отримав кілька візуальних повідомлень і один звуковий попереджувальний сигнал, який закликає узяти кермо до рук. Дані бортового комп’ютера вказують на те, що за шість секунд до зіткнення з роздільником машиною керував автопілот, а водій взагалі не тримався за кермо. Також виробник стверджує, що у водія було щонайменше п'ять секунд, а дорога була добре видимою принаймні 150 метрів попереду, тож він міг запобігти зіткненню, але, згідно з данними бортового самописця, водій нічого не зробив.

Фото: Tesla Model X після ДТП

Крім того, окремо зазначається, що наслідки зіткнення виявилися настільки руйнівними через те, що енергопоглинаючу огорожу було зруйновано в результаті попереднього ДТП, а відремонтувати його дорожні служби ще не встигли. Нагадаємо, зіткнення було настільки сильним, що призвело до загоряння блоку акумуляторних батарей, спроектованого таким чином, аби запобігати подібним ситуаціям. “Ми ніколи не бачили настільки серйозний рівень пошкоджень Model X після аварії”, – зазначено у офіційній заяві.

У той же час Tesla підкреслює, що автопілот, хоч і недосконалий, однак значно менш небезпечний, ніж люди-водії. Посилаючись на статистичні дані компанія запевняє, що якби на дорогах усього світу їздили лише Tesla, кількість смертей на дорогах зменшилася б більш ніж на 70%.

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