Легкий суперкар отримав важкий цінник.

Зате кожен покупець отримує “безкоштовний” трек-день з професійним інструктором.

LT у назві нової моделі McLaren означає полегшену конструкцію. Якщо конкретно: творцям купе вдалось полегшити його майже на центнер, порівняно з моделлю 570S, на основі якої й створено 600LT Coupe. Та заплатити за “курс дієти” доведеться 240 тисяч доларів – приблизно ан 40 тисяч більше, ніж за 570S.

Читайте також: Щоб "нагнати" 1000 кінських сил, Audi RS6 Avant додали електродвигун

Фото: 2019 McLaren 600LT / McLaren

McLaren 600LT оснащений 592-сильним турбованим V8 об’ємом 3,8 літрів. Від 0 до сотні суперкар прискорюється за 2,9 секунди, а топова швидкість досягається на відмітці 328 км/год.

Виробництво нової моделі почнеться у жовтні і триватиме близько 12 місяців, за котрі фірма планує збудувати не лише 600LT, а й кілька спецверсій, як, наприклад Senna чи Senna GTR, показані у Гудвуді.

Також цікаво: Останні моделі Koenigsegg Agera FE отримали власні імена: Тор і Вейдер