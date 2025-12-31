У канадського олімпійця вилучили рідкісні супербайки на $40 мільйонів

Після нещодавнього вилучення ультрарідкісного Mercedes-Benz CLK-GTR вартістю близько 13 мільйонів доларів, правоохоронці перейшли на новий рівень — цього разу вони конфіскували колекцію супербайків вартістю близько 40 мільйонів доларів, які, за даними слідства, пов’язані з діяльністю Веддінга, пише Carscoops.

Операція, що об’єднала кілька країн

Спецоперація стала результатом співпраці одразу кількох правоохоронних структур: ФБР, поліції Лос-Анджелеса, Королівської канадської поліції та мексиканських силовиків. Це вже красномовно демонструє масштаб справи. Фото та матеріали з місця вилучення підтверджують: мова йде не просто про дорогі байки, а про справжні легенди мотоспорту.

Серед них — машини, на яких свого часу виступали Валентіно Россі, Хорхе Лоренцо, Андреа Довіціозо, Лоріс Капіроссі, Андреа Янноне, а також байк Марка Маркеса, який приніс йому титул Moto2 у 2012 році. Є й Aprilia з 125-кубовим двигуном, на якій Россі здобував чемпіонство. Це техніка музейного рівня, але замість вітрин вона опинилася у кримінальній справі.

Від олімпійських трас — до списку найбільш розшукуваних

Веддінг, народжений у 1981 році, представляв Канаду на зимових Олімпійських іграх 2002 року. Однак спортивна сторінка його життя стала лише прологом до значно темнішої. Сьогодні він входить до списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР, а за інформацію, що допоможе його затримати, оголошено винагороду 15 мільйонів доларів.

За версією слідства, він керує транснаціональною мережею наркотрафіку, яка організовувала перевезення сотень кілограмів кокаїну з Колумбії через Мексику та США до Канади. Правоохоронці також пов’язують його з організацією вбивств, тиском на свідків та масштабним відмиванням грошей через нерухомість та елітні транспортні засоби.

Ризики залишаються високими

Американські спецслужби припускають, що Веддінг досі може перебувати на території Мексики. Вони попереджають: чоловік вважається озброєним і надзвичайно небезпечним. Тим часом вилучення суперкарів та унікальних байків може стати лише частиною довгої історії ліквідації його мережі.